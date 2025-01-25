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الأمم المتحدة تحذر من غرق سوريا في فوضى عميقة

1/25/2025 2:35:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 25 - 1 (كونا) -- قالت الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) رولا دشتي اليوم السبت إن سوريا تشهد حاليا لحظة مفصلية في تاريخها فإما أن تسلك طريق إعادة الإعمار والمصالحة أو تواجه خطر الغرق في فوضى أعمق.
جاءت تصريحات دشتي في تقرير مشترك بعنوان "سوريا عند مفترق طرق" أصدرته الإسكوا ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) يحذر من حدوث انهيار اقتصادي في سوريا لكنه طرح أملا بالتعافي في حال نفذت إصلاحات جريئة وحظيت البلاد بدعم دولي سريع.
ونقل بيان أصدره التقرير عن دشتي تأكيدها على الحاجة الملحة لإعادة بناء سوريا ليس على مستوى البنية التحتية فحسب بل كذلك من خلال تعزيز الثقة والحوكمة والتماسك الاجتماعي.
وأضافت المسؤولة الأممية أن الأزمة السورية واحدة من أطول الأزمات الإنسانية في العالم مشددة على أن "تعافي سوريا لا يقتصر على إعادة إعمار المدن بل يتطلب الاستثمار في الإنسان واستعادة الثقة بالمؤسسات وتهيئة الظروف التي تمكن العائلات من استعادة حياتها الطبيعية".
أما التقرير الأممي المشترك فعرض لسيناريوهات سوريا "القاتمة" محذرا من أن استمرار عدم الاستقرار وضعف الحوكمة وعدم كفاية التمويل "جميعها عوامل يمكن أن تؤدي إلى ركود اقتصادي دائم وفقر مستمر".
وأوضح أن الاقتصاد في سوريا منكمش بالفعل بمقدار الثلثين كما انخفض إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 64 بالمئة وعملتها في تدهور مستمر ويعيش نصف سكانها في الفقر المدقع
واشار التقرير الى الأوضاع الإنسانية "الكارثية" في سوريا اذ ان نحو 7ر16 مليون شخص يحتاج الى أحد أشكال المساعدة الانسانية ووجود سبعة ملايين نازح داخليا.
ولفت الى استمرار معدلات سوء التغذية في الارتفاع والى تصنيف سوريا في المرتبة 158 من أصل 160 دولة في دليل الإسكوا لتحديات التنمية في العالم لعام 2024.
ولكن على رغم صعوبة الوضع يطرح التقرير "سيناريو للتعافي" يشمل إعطاء الأولوية لإعادة الإعمار وتنفيذ إصلاحات الحوكمة وتأمين مساعدات دولية كافية.
وقال "في ظل هذه الظروف يمكن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لسوريا بمعدل 13 بالمئة سنويا بين عامي 2024 و2030" غير ان هذا النمو "لن يرفع الناتج الاجمالي للبلاد الا الى 80 بالمئة من مستواه قبل الحرب بحلول نهاية العقد".
واضاف "بحسب خبراء الأمم المتحدة فإن استعادة الناتج المحلي الإجمالي الكامل لما قبل الحرب ستتطلب ست سنوات إضافية من نمو ثابت بنسبة 5 بالمئة ما يدفع الإطار الزمني إلى العام 2036".
وأوضح التقرير تأثير الوضع في سوريا في الدول المجاورة بإشارته الى ان استقرار سوريا يمكن أن ينعكس ايجابا على دول مثل الأردن ولبنان مع إعادة فتح الحدود واستعادة طرق التجارة ما قد يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الاجمالي المشترك لتلك الدول بمقدار 6ر0 مليار دولار عام 2025 و8ر1 مليار دولار عام 2026.
وحذر من أن استمرار الاضطرابات في سوريا يهدد بتفاقم التجارة غير الشروعة وزيادة الضغط على الموارد المخصصة للاجئين وتقويض الاستقرار الإقليمي بشكل عام.
ودعا التقرير الى اهمية اجراء اصلاحات شاملة في الحوكمة وتعزيز دور القطاع الخاص وتقديم مساعدات دولية تتجاوز الإغاثة الطارئة اضافة الى اعادة تأهيل البنية التحتية وتطوير قطاعات الزراعة والصناعة والمالية ضمن إطار سياسات شاملة تهدف الى الحد من احتمالية تجدّد النزاعات.
وأوصى التقرير بإعادة بناء الثقة في المؤسسات السورية من خلال تعزيز جهود المصالحة واعتماد تدابير المساءلة وتنفيذ إصلاحات في قطاع الأمن الى جانب توفير الدعم الاقليمي والدولي "بما في ذلك التخفيف الهادف للعقوبات" وتعزيز الجهود الاقتصادية المشتركة. (النهاية)

ا ي ب / ه س ص


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