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البنك الدولي صرف 88 مليون دولار لمشروع يدعم التحول الرقمي في الأردن

1/25/2025 2:33:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

صرف البنك الدولي 88 مليون دولار ضمن برنامج "الحكومة الرقمية الموجهة نحو المواطن"، الذي يعزز مساعي الأردن نحو التحول الرقمي وتحسين تقديم الخدمات العامة وزيادة فعالية الحكومة وتعزيز الشفافية والمساءلة.
البرنامج، الذي تم اعتماده في نيسان 2024، يأتي بتمويل إجمالي قدره 321 مليون دولار كقرض و29 مليون دولار كمنحة من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسر.

وبحسب بيانات للبنك الدولي، فإن البرنامج دخل حيز التنفيذ رسميا في 27 حزيران 2024 بعد تعيين مدير للبرنامج، وشهد تحقيق إصلاحات رئيسة، من بينها اعتماد تعديلات على قانون الوصول إلى المعلومات لعام 2007، ولائحة إدارة الخدمات العامة والحوكمة، ومشروع قانون الإحصاء الوطني.

وبالتفاصيل، صرف البنك 81 مليون دولار، أي 25.5% من إجمالي القرض، بالإضافة إلى 7.25 ملايين دولار من المنحة، ما يعادل 25% من قيمتها، فيما تبقى 240 مليون دولار من القرض و21.7 مليون دولار من المنحة، في المشروع المتوقع إغلاقه بحلول 30 حزيران 2028.

يشير البنك الدولي إلى إحراز تقدم ملحوظ نحو تحقيق النتائج المستهدفة، ومن المتوقع صرف مبالغ إضافية بحلول حزيران المقبل بعد تحقيق المزيد من الإنجازات. وقد صنّف البنك التقدم العام للبرنامج بـ "مرضٍ" فيما يتعلق بتنفيذ الأهداف، وكذلك أهداف التنمية المستدامة، بينما يُعد مستوى المخاطر "معتدلا".

وأحد المحاور الأساسية للبرنامج يتمثل في تحسين الوصول إلى الخدمات الرقمية الموجهة للمرضى، حيث تشير البيانات حتى كانون الأول 2024 إلى تسجيل 249,449 مستفيدًا، من بينهم 487 لاجئا سوريا يستخدمون الخدمات الصحية الرقمية. ومع تطورات الأوضاع السياسية وعودة بعض اللاجئين إلى سوريا، قد يكون هناك تعديل مستقبلي في الأهداف المحددة، حيث يسعى البرنامج إلى رفع عدد المستفيدين من اللاجئين إلى 9,500 بحلول كانون الأول 2028.

ويسهم البرنامج في تعزيز منصة السجلات الطبية الإلكترونية، ما يتيح للمستخدمين الوصول إلى خدمات مثل حجز المواعيد، عرض السجلات الطبية، تتبع الأدوية النشطة والمعلقة، الاطلاع على سجلات التطعيم، نتائج الفحوصات المخبرية، الحساسية، العلامات الحيوية، وإعادة تعبئة الأدوية للأمراض المزمنة.

ويُعد المشروع جزءا من خارطة طريق تحديث القطاع العام واستراتيجية التحول الرقمي، كما يدعم تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي. ويركز على تحسين تقديم الخدمات، وتعزيز فعالية الحكومة، وزيادة الشفافية والمساءلة، مع تعزيز الاعتماد على الهوية الرقمية وتطوير آليات تبادل البيانات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

ويهدف إلى توسيع نطاق الخدمات الرقمية، بما في ذلك زيادة تفعيل الهوية الرقمية وتعزيز الثقة في تبادل البيانات. كما يسعى إلى رفع كفاءة الحكومة من خلال إضفاء الطابع المهني على الخدمة المدنية، وإنشاء مركز وطني للمعلومات الصحية، ورقمنة تقييم الطلاب.

أما في مجال الشفافية والمساءلة، فيتم العمل على إتاحة المعلومات الإلكترونية، وتسهيل الوصول إلى البيانات الإحصائية، وتطوير استخدام البيانات الصحية. كما يتضمن البرنامج محورا خاصا بدعم اللاجئين السوريين، عبر تسهيل وصولهم إلى الخدمات الصحية والتعليمية من خلال الهوية الإلكترونية.

ومع استمرار تنفيذ البرنامج على مدى السنوات الأربع، يُتوقع أن يسهم في تحقيق تحول رقمي شامل يعزز كفاءة الخدمات الحكومية ويدعم الاقتصاد الرقمي ويحسن تجربة المواطنين والمقيمين في الوصول إلى الخدمات العامة. ومن المنتظر أن يشهد منتصف عام 2025 صرف دفعات إضافية لدعم التوسع في تنفيذ المشاريع الرقمية، خاصة في القطاع الصحي والخدمات الحكومية الإلكترونية.-(المملكة)

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