وزير الزراعة: إنشاء مصنع للخروب في إربد

وأكد خلال رعايته احتفال بلدية الوسطية بيوم الشجرة ضمن مشروع "زراعة مليون شجرة خروب في اربد"، أن الحكومة عملت على ترجمة الاهتمام الملكي بالقطاع الزراعي وتوسيع الرقعة الخضراء، فزرعت الوزارة العام الماضي مليون شجرة باستخدام المياه المعالجة ضمن خطة مستدامة، بمشاركة الجهات الرسمية والمنظمات الدولية والمجتمعات المحلية.

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