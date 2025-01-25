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وزير الزراعة: إنشاء مصنع للخروب في إربد

1/25/2025 8:09:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، اليوم السبت، إن خطة الوزارة للعام الحالي تتضمن زراعة مليون شجرة خروب في محافظة إربد، وإنشاء مصنع خروب، وتشجير عدة مواقع في وسط المملكة ، بما في ذلك زراعة غابات جديدة وتحريج جوانب الطرق الرئيسة بأشجار مناسبة ومجدية اقتصادياً.


وأكد خلال رعايته احتفال بلدية الوسطية بيوم الشجرة ضمن مشروع "زراعة مليون شجرة خروب في اربد"، أن الحكومة عملت على ترجمة الاهتمام الملكي بالقطاع الزراعي وتوسيع الرقعة الخضراء، فزرعت الوزارة العام الماضي مليون شجرة باستخدام المياه المعالجة ضمن خطة مستدامة، بمشاركة الجهات الرسمية والمنظمات الدولية والمجتمعات المحلية.

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