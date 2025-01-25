رئيس الديوان الملكي يفتتح ويتفقد مشاريع مبادرات ملكية بمحافظة مادبا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-افتتح رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، اليوم السبت، مبادرات ملكية، في محافظة مادبا، والتي أمر جلالة الملك عبدالله الثاني، بتنفيذها خلال زياراته الميدانية ولقاءاته التواصلية مع أبناء المحافظة.

وفي تصريحات صحيفة، قال العيسوي إن المبادرات الملكية التي يتم تنفيذها في مختلف المحافظات، تأتي استجابة لمطالب واحتياجات المواطنين التي تُقدم خلال زيارات ولقاءات جلالة الملك التواصلية مع أبناء شعبه في مختلف مناطق المملكة، وتعكس الحرص الملكي واهتمامه الكبير بضرورة تقديم أفضل الخدمات للمواطن.

وأضاف أن هذه المبادرات المتنوعة تسهم في تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، في مختلف المجالات، ومنها إنشاء وإعادة تأهيل الحدائق العامة والملاعب الرياضية لخدمة الأهالي وتوفير بيئة آمنة للأطفال والشباب والأسر لقضاء أوقاتهم وممارسة نشاطاتهم المختلفة.