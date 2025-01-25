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الديوان الملكي يعزي المحارمة

1/25/2025 8:09:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، واجب العزاء إلى عشيرة المحارمة بوفاة محمود عيسى المحارمة.
ونقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة المحارمة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

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