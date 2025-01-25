الاحتلال يبدأ بالإفراج عن الأسرى من سجني عوفر والنقب

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال بدأت بالإفراج عن الأسرى من سجن عوفر غرب مدينة رام الله.
كما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية بدء نقل
الأسرى الفلسطينيين من سجن كتسيعوت في صحراء النقب، تمهيدا لوصولهم لمعبر كرم أبو سالم على حدود قطاع غزة.
في الأثناء، قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إنها تستعد لاستقبال 16 أسيرا فلسطينيا من سكان القطاع.
وكالات
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