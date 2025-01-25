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الاحتلال يبدأ بالإفراج عن الأسرى من سجني عوفر والنقب

1/25/2025 7:04:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال بدأت بالإفراج عن الأسرى من سجن عوفر غرب مدينة رام الله.
كما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية بدء نقل الأسرى الفلسطينيين من سجن كتسيعوت في صحراء النقب، تمهيدا لوصولهم لمعبر كرم أبو سالم على حدود قطاع غزة.
في الأثناء، قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إنها تستعد لاستقبال 16 أسيرا فلسطينيا من سكان القطاع.
وكالات


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