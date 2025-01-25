الدفاع الروسية: استهداف تجمعات للقوات والمعدات الأوكرانية في 132 منطقة خلال يوم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت الدفاع الروسية اليوم السبت بأن قواتها شنت ضربات جوية وصاروخية ومدفعية على تجمعات للقوات والمعدات الأوكرانية في 132 منطقة خلال آخر يوم، فيما بلغت خسائر العدو نحو 1400 جندي.جاء ذلك في التقرير اليومي للدفاع الروسية، وفي ما يلي أبرز تفاصيله:



فقد العدو نحو 45 عسكريا في محور خاركوف على يد مجموعة قوات "الشمال".



سيطرت تشكيلات مجموعة قوات "الغرب " على خطوط ومواقع أكثر ملاءمة، وألحقت بالقوات والمعدات المعادية في خاركوف ودونيتسك خسائر تجاوزت 400 عسكري.



حسنت تشكيلات مجموعة قوات "الجنوب" وضعها التكتيكي في دونيتسك، حيث بلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 210 جنود.



سيطرت تشكيلات مجموعة قوات "الوسط" على خطوط ومواقع أكثر ملاءمة في دونيتسك وبلغت خسائر العدو هناك نحو 550 عسكريا.



واصلت تشكيلات مجموعة قوات "الشرق" تقدمها في عمق دفاعات العدو، وألحقت خسائر بتشكيلات القوات الأوكرانية في دونيتسك وزابوروجيه، حيث فاقت الخسائر الأوكرانية 170 عسكريا.



ألحقت مجموعة قوات "دنيبر" خسائر بالقوات والمعدات المعادية في خيرسون، وبلغت خسائر العدو نحو 45 عسكريا.



إصابة بنية تحتية للمطارات العسكرية، ومستودعات لتخزين الطائرات المسيرة، ومواقع للتدريب على استخدامها القتالي.



تدمير 3 صواريخ من أنظمة HIMARS الأمريكية و44 طائرة مسيرة.

RT