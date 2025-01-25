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توزيع كوبونات تسوق بقيمة 30 دينار على اسر اردنية

1/25/2025 7:04:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن مجلس محافظة اربد عن بدء تطبيق برنامج دعم الأسر المحتاجة والفقيرة من خلال موازنة المجلس، بالتعاون مع صندوق الزكاة .

وقال رئيس المجلس خلدون بني هاني، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن البرنامج الذي جرى إطلاقه في تشرين الثاني الماضي، سيبدأ اعتباراً من يوم غد الأحد، عملية توزيع كوبونات تسوق بقيمة 30 دينارا للأسرة الواحدة ممن تقدمت للاستفادة من البرنامج وانطبقت عليها الشروط المتصلة بحجم دخل الأسرة وإقامتها ضمن مناطق محافظة اربد .


وأضاف أن 1860 أسرة فقيرة ستستفيد من البرنامج، مشيرا إلى أنه سيتم اعتبارا من الغد توزيع كوبونات التسوق بواقع 300 أسرة يومياً في مبنى غرفة تجارة اربد بإشراف لجنة مشكلة من 3 أعضاء من مجلس المحافظة ومدير أوقاف اربد الثانية ورئيس قسم الزكاة .

وأشار إلى أن الأُسر المستفيدة تستطيع الاستفادة من الكوبونات من جميع فروع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية في محافظة اربد، لافتا إلى خطة المجلس لمواصلة دعم الأسر المحتاجة من خلال موازنة العام الحالي.

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