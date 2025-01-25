اليمن.. الحوثيون يطلقون سراح 153 أسيرا

اليمن.. الحوثيون يطلقون سراح 153 أسيرا
التاريخ
1/25/2025 6:11:20 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفرجت جماعة أنصار الله (الحوثيون) في اليمن اليوم السبت، عن نحو 153 محتجزا بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بحسب بيان للمنظمة.
ولم يتم الكشف عن هويات المحتجزين، لكن اللجنة قالت إنهم تلقوا زيارات منتظمة من المنظمة في العاصمة اليمنية صنعاء.
RT
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