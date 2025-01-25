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اليمن.. الحوثيون يطلقون سراح 153 أسيرا

1/25/2025 6:11:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفرجت جماعة أنصار الله (الحوثيون) في اليمن اليوم السبت، عن نحو 153 محتجزا بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بحسب بيان للمنظمة.


ولم يتم الكشف عن هويات المحتجزين، لكن اللجنة قالت إنهم تلقوا زيارات منتظمة من المنظمة في العاصمة اليمنية صنعاء.

RT

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