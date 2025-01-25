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التعليم العالي تستعرض تجربتها في بناء نظام إدارة الجودة

1/25/2025 6:11:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- في إطار تعزيز التعاون والتشاركية بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة الخدمة والإدارة العامة، عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لقاءً تعريفياً في مركز الوزارة لفريق نظام إدارة الجودة في هيئة الخدمة والإدارة العامة، الذي تم تشكيله في الهيئة بهدف التقدم للحصول على شهادة ISO9001:2015.
هدف اللقاء إلى تبادل المعرفة في مجال إدارة الجودة، حيث قدمت مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي عرضاً حول تجربة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تنفيذ متطلبات نظام إدارة الجودة وفق المواصفة الدولية ISO9001:2015. كما تضمن اللقاء استعراضاً لأفضل الممارسات التي تتبعها الوزارة في تطبيق الإجراءات اللازمة للحصول على شهادة الأيزو ISO9001:2015، والتي تمكنت الوزارة من الحفاظ عليها لمدة ست سنوات متتالية.
وفي ختام اللقاء، أعرب فريق الهيئة عن شكره لفريق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكداً أهمية التعاون المستمر بين الدوائر والمؤسسات الحكومية في تبادل المعرفة الحكومية وتطوير المبادرات التي تخدم أهداف العمل، وتسهم في بناء مستقبل أفضل.


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