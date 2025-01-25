المواصفات تتعامل مع أكثر من 55 طنّاً من مصوغات المعادن الثمينة خلال 2024

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس أن كمية المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية والسبائك والمسكوكات المشغولة محلياً والمستوردة التي تعاملت معها المؤسسة خلال عام 2024 تجاوزت خمسة وخمسين طنّاً تمّ فحصها ودمغها والتّحقق من تلبيتها للعيارات القانونيّة.



وقالت مدير عام المؤسسة المهندسة عبير بركات الزّهير، إن كمية المصوغات الذهبية المحلية التي تم فحصها ودمغها بلغت (7700) كيلو غرام، فيما وصلت كمية المصوغات الذهبية المستوردة التي تم فحصها ودمغها إلى (4200) كيلو غرام، بالإضافة إلى فحص ما يقارب من (6000) من السّبائك الذهبية.



وأفادت الزّهير أن كميات المصوغات والسبائك الفضية التي تعاملت معها المؤسسة بلغت أكثر من (31650) كيلو غرام، غالبيتها من السّبائك المستوردة.