المواصفات تتعامل مع أكثر من 55 طنّاً من مصوغات المعادن الثمينة خلال 2024

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس أن كمية المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية والسبائك والمسكوكات المشغولة محلياً والمستوردة التي تعاملت معها المؤسسة خلال عام 2024 تجاوزت خمسة وخمسين طنّاً تمّ فحصها ودمغها والتّحقق من تلبيتها للعيارات القانونيّة.
وقالت مدير عام المؤسسة المهندسة عبير بركات الزّهير، إن كمية المصوغات الذهبية المحلية التي تم فحصها ودمغها بلغت (7700) كيلو غرام، فيما وصلت كمية المصوغات الذهبية المستوردة التي تم فحصها ودمغها إلى (4200) كيلو غرام، بالإضافة إلى فحص ما يقارب من (6000) من السّبائك الذهبية.
وأفادت الزّهير أن كميات المصوغات والسبائك الفضية التي تعاملت معها المؤسسة بلغت أكثر من (31650) كيلو غرام، غالبيتها من السّبائك المستوردة.
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