أنقرة ودمشق تتفقان على البدء بمفاوضات إحياء اتفاقية التجارة الحرة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التجارة التركية أن أنقرة ودمشق اتفقتا على البدء بمفاوضات إحياء اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، التي تم تعليقها عام 2011.

وأوضحت الوزارة في بيان أن مسؤولين في الوزارة عقدوا لقاءات مع السلطات السورية لبحث الخطوات الواجب اتخاذها في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والجمركية.



وقال البيان إن العلاقات الثنائية شهدت تقدما كبيرا في الفترة الأخيرة مع سقوط النظام السابق في سوريا بتاريخ 8 ديسمبر 2024.



وأشار إلى وصول وفد فني متخصص من الوزارة برئاسة نائب التجارة مصطفى طوزجو إلى العاصمة دمشق على متن رحلة الخطوط الجوية التركية الخميس الماضي.

RT