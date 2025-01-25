رسمياً.. أردني واحد فقط في صفقة التبادل الثانية

(MENAFN
- Amman Net) نشرت صباح اليوم قائمة الاسرى الـ 200 الذين ستفرج سلطات الاحتلال الاسرائيلي عنهم ضمن المرحلة الثانية من صفقة
التبادل مع المقاومة الفلسطينية حيث من ضمن الاسرى مواطن اردني واحد فقط.
وبحسب القائمة التي عرضت اليوم ثائر خلف مواليد 1990 سكان مدينة الزرقاء حيث جرى اعتقاله في عام 2018.
وتاليا اسمه كما ورد في القائمة:
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