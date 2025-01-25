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رسمياً.. أردني واحد فقط في صفقة التبادل الثانية

1/25/2025 6:11:08 AM
(MENAFN- Amman Net) نشرت صباح اليوم قائمة الاسرى الـ 200 الذين ستفرج سلطات الاحتلال الاسرائيلي عنهم ضمن المرحلة الثانية من صفقة التبادل مع المقاومة الفلسطينية حيث من ضمن الاسرى مواطن اردني واحد فقط.

وبحسب القائمة التي عرضت اليوم ثائر خلف مواليد 1990 سكان مدينة الزرقاء حيث جرى اعتقاله في عام 2018.

وتاليا اسمه كما ورد في القائمة:

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