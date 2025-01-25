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المواصفات تتعامل مع أكثر من 55 طنّاً من مصوغات المعادن الثمينة خلال 2024

1/25/2025 6:11:07 AM
(MENAFN- Amman Net) أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس أن كمية المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية والسبائك والمسكوكات المشغولة محلياً والمستوردة التي تعاملت معها المؤسسة خلال عام 2024 تجاوزت خمسة وخمسين طنّاً تمّ فحصها ودمغها والتّحقق من تلبيتها للعيارات القانونيّة.
وقالت مدير عام المؤسسة المهندسة عبير بركات الزّهير، إن كمية المصوغات الذهبية المحلية التي تم فحصها ودمغها بلغت (7700) كيلو غرام، فيما وصلت كمية المصوغات الذهبية المستوردة التي تم فحصها ودمغها إلى (4200) كيلو غرام، بالإضافة إلى فحص ما يقارب من (6000) من السّبائك الذهبية.
وأفادت الزّهير أن كميات المصوغات والسبائك الفضية التي تعاملت معها المؤسسة بلغت أكثر من (31650) كيلو غرام، غالبيتها من السّبائك المستوردة.
وبيّنت أن الفرق الرّقابيّة التابعة للمؤسسة زارت (527) متجراً ومشغلاً للمجوهرات في جميع محافظات وألوية المملكة، وحللت (16300) عيّنة من المصوغات المشغولة وغير المشغولة وتعاملت مع (900) معاملة جمركية للمصوغات والمجوهرات.
ودعت المواطنين عند شراء الذهب، الطّلب من الصّائغ مشاهدة دمغة المؤسسة على كلّ قطعة ذهبيّة، والحصول على فاتورة تفصيليّة تحتوي على اسم المحل أو الخاتم الرسميّ للمحل، وتاريخ البيع، وصنف المصوغات المُشتراة أو المبيعة ويعبّأ بالتفصيل، والعيار القانوني، والوزن بالغرام وأجزائه لغاية جزء بالمائة غرام، وسعر الغرام حسب النشرة اليومية المعلنة من النقابة العامّة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحُلي والمجوهرات، والأجرة (المصنعية) والتي تعبر عن أجرة التشكيل للصنف -وهي تختلف من صنف لآخر- وتعبأ بشكل مفصّل لكل صنف على حدة، وسعر الصنف مكوناً من (سعر الغرام مضافاً إليه ثمن الأجرة) في وزن المصوغات، والمبلغ الكلي المطلوب.
وأشارت أن المؤسسة تتلقى الشكاوى على هاتف رقم 065301243 وعبر الموقع الالكتروني ومنصة بخدمتكم ومن خلال صفحات المؤسسة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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