إسرائيل: لن نسمح للفلسطينيين بدخول شمال غزة قبل حل مسالة أربيل يهود

(MENAFN
- Palestine News Network
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القدس/PNN- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
إن إسرائيل لن تسمح للفلسطينيين بدخول شمال قطاع غزة قبل حل مسألة أسيرة من المدنيين (وهي أربيل يهود) كان من المتوقع إطلاق سراحها اليوم السبت.
وفي وقت سابق اليوم، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور على إكس إن حماس لم تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل بالإفراج عن المدنيين الإسرائيليين أولا.
جاء ذلك بعد أن أفرجت حماس عن أربع مجندات إسرائيليات مقابل نحو 200 أسير فلسطيني.
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