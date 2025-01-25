إسرائيل: لن نسمح للفلسطينيين بدخول شمال غزة قبل حل مسالة أربيل يهود

MENAFN - Palestine News ) القدس/PNN- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين إن إسرائيل لن تسمح للفلسطينيين بدخول شمال قطاع غزة قبل حل مسألة أسيرة من المدنيين (وهي أربيل يهود) كان من المتوقع إطلاق سراحها اليوم السبت.

وفي وقت سابق اليوم، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور على إكس إن حماس لم تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل بالإفراج عن المدنيين الإسرائيليين أولا.

جاء ذلك بعد أن أفرجت حماس عن أربع مجندات إسرائيليات مقابل نحو 200 أسير فلسطيني.