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القسام تسلم الصليب الأحمر 4 مجندات أسيرات إسرائيليات وسط غزة

1/25/2025 5:06:34 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- سلمت قوات كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وقوات سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد، السبت، 4 مجندات إسرائيليات في ثاني جولات تبادل الأسرى، للصليب الأحمر الدولي، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل.

واخرجت المقاومة الفلسطينية الأسيرات الأربعة من المركبات بزي عسكري ويصطفن على منصة ميدان فلسطين وسط مدينة غزة.

والمجندات الإسرائيليات الأربع هن: دانييل جلبوع، وكارينا أرييف، وليري ألباغ، ونعمة ليفي.

وظهرن بالزي العسكري خلال مراسم تسليمهن إلى الصليب الأحمر.



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