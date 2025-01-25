القسام تسلم الصليب الأحمر 4 مجندات أسيرات إسرائيليات وسط غزة

(MENAFN
- Palestine News Network
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غزة/PNN- سلمت قوات كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وقوات سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد، السبت، 4 مجندات إسرائيليات في ثاني جولات تبادل الأسرى، للصليب الأحمر الدولي، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل.
واخرجت المقاومة الفلسطينية الأسيرات الأربعة من المركبات بزي عسكري ويصطفن على منصة ميدان فلسطين وسط مدينة غزة.
والمجندات الإسرائيليات الأربع هن: دانييل جلبوع، وكارينا أرييف، وليري ألباغ، ونعمة ليفي.
وظهرن بالزي العسكري خلال مراسم تسليمهن إلى الصليب الأحمر.
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