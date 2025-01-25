انتشار عناصر المقاومة وسط غزة قبيل بدء تسليم الأسيرات الإسرائيليات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفادت وسائل إعلام بانتشار عناصر كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وسرايا القدس بميدان فلسطين وسط مدينة غزة، استعدادا لبدء عملية تسليم الأسيرات الإسرائيليات في قطاع غزة.
ويُنتظر أن تتم اليوم السبت عملية تبادل الدفعة الثانية من الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، كما تبدأ عودة النازحين إلى ديارهم في شمالي قطاع غزة.
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