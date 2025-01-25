مركز الحسين للسرطان يقدم خدماته لـ35 ألف مريض في 2024

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حققت مؤسسة ومركز الحسين للسرطان برئاسة سمو الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة الأمناء، عددا من الإنجازات المميزة في عام 2024 من أجل تحقيق رسالتهما في احتضان مرضى السّرطان وتوفير أفضل لهم بأعلى المعايير العالمية.

وقدم المركز ، بحسب بيان ، اليوم السبت ، خدماته إلى 35 ألف مريض من جميع الأعمار، وشهد تقدما في التميز الطبي لعلاج وتعزيز رعاية المرضى والتوسع في البنية التحتية، حيث افتتحت جلالة الملكة رانيا العبدالله مبنى الأشعة العلاجية الذي أسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للمركز، وتمّ إجراء العملية الأولى من نوعها في العالم العربي لأورام الدماغ باستخدام تقنية الليزر والروبوت الجراحي، إضافة إلى بدء المركز بتقديم العلاج المناعي لمرضى أورام الدم من خلال إنتاج الخلايا التائية المعدّلة مخبريا (CAR-T).



وبفضل دعم أهل الخير وعطائهم المستمر، تمّت تغطية تكاليف علاج 1298 مريضا من غير المقتدرين من صناديق الخير والزكاة، بالإضافة إلى مواصلة استقبال مرضى السرطان من قطاع غزة.



وعلى صعيد البحث العلمي، تقدّم لجائزة الحسين لأبحاث السرطان 272 باحثا من العلماء العرب المقيمين في مختلف أنحاء العالم.



وفي سياق تقديم العلاج الشمولي بما فيه الدعم النفسي والاجتماعي، استفاد أكثر من 9 آلاف مريض من خدمات العلاج النفسي، كما حرص المركز على مساندة المرضى من طلبة المدارس والجامعات لمتابعة تعليمهم؛ حيث قدّم برنامج العودة إلى المدرسة وبرنامج المنح الجامعية خدماتهما لأكثر من 100 طالب، فيما وجهت عدد من البرامج للمرضى الأطفال بشكل خاص مثل المخيّم الصيفي، وبرنامج تحقيق الأحلام.



وتم تنظيم حملات توعوية إقليمية ومحلية تهدف إلى الوصول المجتمعي الواسع لإجراء فحص الماموجرام لآلاف السيدات في مختلف أنحاء المملكة، وذلك استمرارا في رفع مستوى الوعي حول أهمية الوقاية والكشف المبكر عن سرطان الثّدي.



وضمن الجهود الرامية لتغطية أكبر عدد ممكن من الأفراد تحت مظلة تأمين رعاية التكافلي، وصل عدد المشتركين في التأمين إلى أكثر من 200 ألف مشترك من الأفراد والشركات.