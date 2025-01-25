3 أمور يجب الانتباه إليها قبل شراء الدجاج.. علامات هامة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- هل أنتِ من أولئك الذين يُجهّزون قائمة تسوّق؟ هل تأخذين أول ما تجدينه في السوبر ماركت، أم أن ثلاجتكِ عبارة عن صندوق مفاجآت؟ وهل تعلمين كيف يجب أن تبدو قطعة اللحم بحالة جيدة؟



في تقرير نشرته مجلة "ميخور كون سالود" (Mejor con Salud) الإسبانية، قالت الكاتبة آنا فيلاراسا إن اللحوم تُعتبر مصدراً جيداً للبروتينات والفيتامينات، وهي غذاء مناسب لكثير من الناس ويتماشى مع العديد من أنواع الحميات.



ومع ذلك، فمن غير المعروف أن اللحم والبيض يُعدّان من بين الأطعمة التي تُسبب معظم الأمراض والالتهابات المرتبطة بالطعام.



ولتقليل المخاطر، من المهم مراعاة بعض النصائح عند شراء لحم الدجاج وتخزينه:



اتركي اللحوم لآخر مرحلة من التسوق

قبل الذهاب للتسوق، يُنصح بالتخطيط أولاً، حيث يُفضل شراء جميع المنتجات الطازجة مثل اللحوم وغيرها عند الانتهاء من اقتناء بقية الأغراض، أي قبل عملية الدفع مباشرة. كما ينبغي وضع اللحوم في الثلاجة مباشرة فور العودة إلى المنزل.



حالة الدجاج

لاختيار قطعة دجاج بحالة جيدة، من الضروري أن تكون متماسكة ومرنة. وفي هذا الإطار، يشير الخبراء إلى أن لون الدواجن النيئة يتراوح بين الأبيض والأصفر الباهت، وتُعتبر جميع ألوان الدجاج طبيعية وتختلف حسب النظام الغذائي والتنقل والسلالة وعمر الحيوان علماً أن لون الدجاج مرتبط بطريقة تغذيته في المقام الأول، ولا يُعتبر اللون بأي حال من الأحوال مؤشراً على الجودة، كما أنه لا يلعب دوراً في تقييم قيمته الغذائية أو كمية الدهون التي قد يحتويها اللحم.





ويجيب أن يكون جلد الدجاج ناعماً ومرناً ورطباً، كما ينبغي ألا يحتوي على آثار للريش.



وإذا اشتريتِ الدجاج من سوبر ماركت أو متجر الخدمة الذاتية، فتأكدي من أن المنتج يبدو بارداً عند لمسه، وإلا فمن الأفضل تركه وإخطار مدير المتجر.



الحفاظ على برودة الدجاج

يُنصح باستخدام أكياس خاصة للحفاظ على درجة حرارة الدجاج أو وضعه في صندوق يحتوي على قطع ثلج أثناء العودة إلى المنزل. وينبغي عدم تعريضه للحرارة المباشرة والعودة إلى المنزل في أسرع وقت ممكن.



التخزين البارد

يشير الخبراء إلى أن التخزين البارد للحوم والدجاج يُعد أفضل طريقة لحماية المنتجات الطازجة. وعلى الرغم من أن البرودة لا تقتل مسببات الأمراض المحتملة، فإنها تساعد على وقف انتشارها.



من الضروري حفظ الدجاج داخل الثلاجة في درجة حرارة أقل من 4 درجات مئوية، وهي درجات الحفظ المثالية. وبالتالي، يمكن أن يستمر التجميد بهذه الطريقة من يوم إلى يومين إذا كانت اللحوم نيئة، وما بين 3 إلى 5 أيام إذا كانت مطبوخة. كما يُنصح بعدم غسل اللحوم قبل تخزينها أو طهيها، لأن ذلك يُهدد بانتشار البكتيريا.



وضع الدجاج في الأواني المناسبة

درجة الحرارة المثلى لحفظ الدجاج مضمونة على كامل السطح الداخلي للثلاجة. لذلك، يمكن وضعه على أي رف أو درج دون قلق. وفي حال احتوى جهاز الثلاجة على مكان مخصص للحوم والأسماك، فمن المستحسن استخدامه لأنه يضمن برودة ثابتة وكافية تمنع المنتج من التجمد.



النظافة وحسن التنظيم في الثلاجة

يُفضل الحفاظ على نظافة الثلاجة وحالتها الجيدة، وهو ما يُساعد على حفظ لحم الدجاج بجودة عالية والحفاظ على رائحته ونكهته.



تغير اللون والرائحة

ذكرت وزارة الزراعة الأميركية أن تغير لون لحوم الدجاج أمر طبيعي في المنتجات الطازجة ولا يشير إلى أي تلف. لكن يُفضل عدم تناول هذه اللحوم في حال أصبحت رائحتها كريهة وملمسها لزجاً.



التخزين في المجمد

يمكن تخزين اللحوم في المجمد (الفريزر) عندما يتعذر استهلاكها في فترة زمنية قصيرة. ويُعتبر هذا الخيار صالحاً أيضاً في حال عدم القدرة على الشراء بانتظام والرغبة في شراء المزيد من المنتجات لفترات طويلة. ودرجة الحرارة المثالية للحفظ في المجمد هي -18 درجة مئوية.



للاحتفاظ بالدجاج في المجمد، استخدمي حاويات محكمة الإغلاق لتجنب الحروق الناتجة عن التعرض الطويل لهواء الجهاز. فإذا تم تخزين الدجاج بشكل صحيح، فإنه يحتفظ بجودته لمدة تصل إلى 9 أشهر.

الجزيرة