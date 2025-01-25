الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية بمحيط رام الله والبيرة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تشديد إجراءاتها وقيودها على الحواجز العسكرية المقامة على مداخل محافظة رام الله والبيرة، وعرقلت دخول الفلسطينيين إليها وخروجهم منها.
وأوضحت تقارير، أن قوات الاحتلال المتواجدة على الحواجز العسكرية على المداخل الرئيسية والالتفافية لمحافظة رام الله والبيرة، عرقلت حركة مرور مركبات الفلسطينيين وتسببت في أزمات سير خانقة خاصة باتجاه الدخول، على حواجز: "بيت ايل" و"عطارة"، و"الطيبة"، وأغلقت بوابة سلواد بالاتجاهين، ووضعت حاجزا على مدخل بلدة عابود شمالا، وسط تفتيش تدقيق للمركبات.
وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال بلدات ترمسعيا، وبيت لقيا، والمغير بمحافظة رام الله والبيرة، دون التبليغ عن اعتقالات.
وفا
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