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الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية بمحيط رام الله والبيرة

1/25/2025 5:06:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تشديد إجراءاتها وقيودها على الحواجز العسكرية المقامة على مداخل محافظة رام الله والبيرة، وعرقلت دخول الفلسطينيين إليها وخروجهم منها.
وأوضحت تقارير، أن قوات الاحتلال المتواجدة على الحواجز العسكرية على المداخل الرئيسية والالتفافية لمحافظة رام الله والبيرة، عرقلت حركة مرور مركبات الفلسطينيين وتسببت في أزمات سير خانقة خاصة باتجاه الدخول، على حواجز: "بيت ايل" و"عطارة"، و"الطيبة"، وأغلقت بوابة سلواد بالاتجاهين، ووضعت حاجزا على مدخل بلدة عابود شمالا، وسط تفتيش تدقيق للمركبات.
وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال بلدات ترمسعيا، وبيت لقيا، والمغير بمحافظة رام الله والبيرة، دون التبليغ عن اعتقالات.
وفا



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