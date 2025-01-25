تراجع مستوردات المملكة من النفط والمجوهرات والحبوب خلال 11 شهرا من عام 2024

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أسهم انخفاض مستوردات المملكة منذ بداية العام الماضي 2024 وحتى نهاية تشرين الثاني لنفس العام، لكل من النفط الخام ومشتقاته، والحلي والمجوهرات، والأدوات الكهربائية والحبوب، في الحد من ارتفاع قيمة مستوردات المملكة.



وأظهرت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة ورصدتها (بترا)، تراجعا في نسب مستوردات المملكة لذات الفترة لكل من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 8.6 بالمئة، ليصل إلى 2.471 مليار دينار، مقابل 2.704 مليار دينار للفترة نفسها من العام 2023، والحبوب بنسبة 18.0 بالمئة، ليبلغ 619 مليونا مقابل 755 مليونا لذات الفترة من العام 2023.



أما الحلي والمجوهرات فقد انخفضت بما نسبته 12.2 بالمئة، لتبلغ 1.054 مليار دينار، مقابل 1.2 مليار دينار لنفس فترة المقارنة، والأدوات الكهربائية بنسبة 0.6 بالمئة، لتسجل 871 مليون دينار، مقابل 876 مليونا لنفس الفترة من العام 2023.



وفي الوقت ذاته، ارتفعت نسبة مستوردات المملكة حتى نهاية تشرين الثاني من العام 2024، لكل من العربات والدراجات بنسبة 4.5 بالمئة لتصل إلى 1.526 مليار دينار مقابل 1.460 مليار دينار لنفس الفترة من العام 2023، والأدوات الآلية بنسبة 15.2 بالمئة، لتبلغ 1.192 مليار دينار، مقابل 1.035 لذات الفترة من العام 2023.



يشار إلى أن سجل إجمالي قيمة مستوردات المملكة سجل ارتفاعا حتى نهاية تشرين الثاني من العام 2024، بنسبة 1.8 بالمئة، لتصل إلى 17.285 مليار دينار، مقارنة بـ 16.982 مليار دينار لنفس الفترة من العام 2023.

