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البنك الدولي صرف 88 مليون دولار لمشروع يدعم التحول الرقمي في الأردن

1/25/2025 5:05:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- صرف البنك الدولي 88 مليون دولار ضمن برنامج "الحكومة الرقمية الموجهة نحو المواطن"، الذي يعزز مساعي الأردن نحو التحول الرقمي وتحسين تقديم الخدمات العامة وزيادة فعالية الحكومة وتعزيز الشفافية والمساءلة.


البرنامج، الذي تم اعتماده في نيسان 2024، يأتي بتمويل إجمالي قدره 321 مليون دولار كقرض و29 مليون دولار كمنحة من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسر.


وبحسب بيانات للبنك "، فإن البرنامج دخل حيز التنفيذ رسميا في 27 حزيران 2024 بعد تعيين مدير للبرنامج، وشهد تحقيق إصلاحات رئيسة، من بينها اعتماد تعديلات على قانون الوصول إلى المعلومات لعام 2007، ولائحة إدارة الخدمات العامة والحوكمة، ومشروع قانون الإحصاء الوطني.

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