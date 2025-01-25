البنك الدولي صرف 88 مليون دولار لمشروع يدعم التحول الرقمي في الأردن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
صرف البنك الدولي 88 مليون دولار ضمن برنامج "الحكومة الرقمية الموجهة نحو المواطن"، الذي يعزز مساعي الأردن نحو التحول الرقمي وتحسين تقديم الخدمات العامة وزيادة فعالية الحكومة وتعزيز الشفافية والمساءلة.
البرنامج، الذي تم اعتماده في نيسان 2024، يأتي بتمويل إجمالي قدره 321 مليون دولار كقرض و29 مليون دولار كمنحة من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسر.
وبحسب بيانات للبنك "، فإن البرنامج دخل حيز التنفيذ رسميا في 27 حزيران 2024 بعد تعيين مدير للبرنامج، وشهد تحقيق إصلاحات رئيسة، من بينها اعتماد تعديلات على قانون الوصول إلى المعلومات لعام 2007، ولائحة إدارة الخدمات العامة والحوكمة، ومشروع قانون الإحصاء الوطني.
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