برنامج الأغذية: تقديم مساعدات لقرابة 310 آلاف لاجئ في الأردن بتقديم 21 دولارًا للفرد شهريا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
واصل برنامج الأغذية العالمي عملياته في الأردن خلال كانون الأول الماضي، إذ قدم مساعدات شهرية لقرابة 310 آلاف لاجئ في المخيمات والمجتمعات المحلية، إلا أن المساعدات استمرت بمستويات مخفضة بلغت 21 دولارًا أميركيًا للفرد شهريًا.
ووفق تقرير شهري للبرنامج العالمي فإنه واصل بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، تنفيذ برنامج التغذية المدرسية الوطني، من خلال توزيع ألواح التمر على نحو 430,000 طالب في المخيمات والمجتمعات المحلية. بالإضافة إلى ذلك، وزع البرنامج وجبات غذائية صحية على 90,000 طالب آخر في المجتمعات المحلية.
ووفق استراتيجية متطلبات برنامج الأغذية العالمي في الأردن، يحتاج البرنامج إلى 997 مليون دولار للأعوام 2023-2027، وتم تأمين 364 مليون دولار منها، فيما يحتاج إلى 75.3 مليون دولار لتغطية متطلبات العمليات خلال الفترة من كانون الثاني إلى حزيران 2025، بالإضافة إلى 213.8 مليون دولار للعام 2025.
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