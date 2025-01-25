برنامج الأغذية: تقديم مساعدات لقرابة 310 آلاف لاجئ في الأردن بتقديم 21 دولارًا للفرد شهريا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- واصل برنامج الأغذية العالمي عملياته في الأردن خلال كانون الأول الماضي، إذ قدم مساعدات شهرية لقرابة 310 آلاف لاجئ في المخيمات والمجتمعات المحلية، إلا أن المساعدات استمرت بمستويات مخفضة بلغت 21 دولارًا أميركيًا للفرد شهريًا.



ووفق تقرير شهري للبرنامج العالمي فإنه واصل بالتعاون مع وزارة والتعليم، تنفيذ برنامج التغذية المدرسية الوطني، من خلال توزيع ألواح التمر على نحو 430,000 طالب في المخيمات والمجتمعات المحلية. بالإضافة إلى ذلك، وزع البرنامج وجبات غذائية صحية على 90,000 طالب آخر في المجتمعات المحلية.



ووفق استراتيجية متطلبات برنامج الأغذية العالمي في الأردن، يحتاج البرنامج إلى 997 مليون دولار للأعوام 2023-2027، وتم تأمين 364 مليون دولار منها، فيما يحتاج إلى 75.3 مليون دولار لتغطية متطلبات العمليات خلال الفترة من كانون الثاني إلى حزيران 2025، بالإضافة إلى 213.8 مليون دولار للعام 2025.