مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين هيغسيث وزيرا للدفاع وسط انقسام شديد

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 25 - 1 (كونا) -- صادق مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ضئيلة على تعيين بيت هيغسيث وزيرا للدفاع في إدارة الرئيس دونالد ترامب
وسط انقسام شديد حسمه نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس.
وانضم ثلاثة جمهوريين إلى جميع الديمقراطيين المعارضين لتعيين هيغسيث للمنصب خلال جلسة للمجلس أمس الجمعة لتتعادل الأصوات 50 مقابل 50 ثم تدخل نائب الرئيس جيه دي فانس بالإدلاء بصوته ليحسم نتيجة التصويت النهائي ب 51 صوتا موافقا مع تعيين مرشح ترامب المثير للجدل.
ويعتبر هذا الفارق الضئيل في الأصوات هو الأول من نوعه في تاريخ الولايات المتحدة منذ تأسيس منصب وزارة الدفاع حسب بيانات مجلس الشيوخ الأمريكي.
يذكر أن وزير الدفاع الجديد وهو متقاعد من الجيش قد واجه العديد من الاتهامات والجدل حول قضايا أخلاقية والتشكيك في قدرته على تولي قيادة (بنتاغون). (النهاية)
ا م م / م ع ع
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