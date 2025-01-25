Saturday, 25 January 2025 11:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين هيغسيث وزيرا للدفاع وسط انقسام شديد

1/25/2025 4:25:48 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 25 - 1 (كونا) -- صادق مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ضئيلة على تعيين بيت هيغسيث وزيرا للدفاع في إدارة الرئيس دونالد ترامب وسط انقسام شديد حسمه نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس.
وانضم ثلاثة جمهوريين إلى جميع الديمقراطيين المعارضين لتعيين هيغسيث للمنصب خلال جلسة للمجلس أمس الجمعة لتتعادل الأصوات 50 مقابل 50 ثم تدخل نائب الرئيس جيه دي فانس بالإدلاء بصوته ليحسم نتيجة التصويت النهائي ب 51 صوتا موافقا مع تعيين مرشح ترامب المثير للجدل.
ويعتبر هذا الفارق الضئيل في الأصوات هو الأول من نوعه في تاريخ الولايات المتحدة منذ تأسيس منصب وزارة الدفاع حسب بيانات مجلس الشيوخ الأمريكي.
يذكر أن وزير الدفاع الجديد وهو متقاعد من الجيش قد واجه العديد من الاتهامات والجدل حول قضايا أخلاقية والتشكيك في قدرته على تولي قيادة (بنتاغون). (النهاية)

ا م م / م ع ع


MENAFN25012025000071011013ID1109128098

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث