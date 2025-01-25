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تقرير متخصص: تباين في أداء بورصة الكويت خلال تعاملات الأسبوع الماضي

1/25/2025 4:25:45 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت – 25 - 1 (كونا) -- ذكر تقرير اقتصادي متخصص أن أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي كان متباينا بعدما انخفض مؤشر كل من قيمة الأسهم المتداولة وكمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة في مقابل ارتفاع قيمة المؤشر العام الذي تعده شركة الشال للاستشارات الاقتصادية والمالية.
وقال تقرير الشركة الصادر اليوم السبت إن قراءة (مؤشر الشال) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي بلغت نحو 665 نقطة بارتفاع قيمته 13 نقطة ونسبته 2 في المئة عن إقفال الأسبوع الماضي مشيرا إلى بقاء المؤشر مرتفعا بنحو 8ر28 نقطة أي ما يعادل 5ر4 في المئة عن إقفال نهاية عام 2024.
وأضاف أن عدد الشركات التي ارتفعت أسعارها بلغ 20 شركة مقابل 12 شركة في الأسبوع الذي سبقه في حين بلغ عدد الشركات التي انخفضت أسعارها تسع شركات مقابل 13 شركة فيما لم تتغير أسعار أي شركة خلال التداولات الأسبوعية مقابل التغيير لأربع شركات في الأسبوع الذي سبقه.
وأسست شركة بورصة الكويت للأوراق المالية في عام 2014 وتتولى مسؤولية إدارة عمليات سوق الأوراق المالية في الكويت وتساهم في دفع مسيرة التواصل والنمو والابتكار في سوق الأوراق المالية إضافة إلى تقديم الدعم لهيئة أسواق المال والجهات المصدرة والمستثمرين والأطراف المعنية الأخرى.
وتؤدي (بورصة الكويت) دورا محوريا في تطوير سوق المال الكويتي وتنويع الاقتصاد الوطني بما يتوافق مع أهداف رؤية كويت جديدة 2035. (النهاية)

م ك ع / م ج ب


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