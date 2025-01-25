تقرير متخصص: تباين في أداء بورصة الكويت خلال تعاملات الأسبوع الماضي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت – 25 - 1 (كونا) -- ذكر تقرير اقتصادي متخصص أن أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي كان متباينا بعدما انخفض مؤشر كل من قيمة الأسهم المتداولة وكمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة في مقابل ارتفاع قيمة المؤشر العام الذي تعده شركة الشال للاستشارات الاقتصادية والمالية.
وقال تقرير الشركة الصادر اليوم السبت إن قراءة (مؤشر الشال) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي بلغت نحو 665 نقطة بارتفاع قيمته 13 نقطة ونسبته 2 في المئة عن إقفال الأسبوع الماضي مشيرا إلى بقاء المؤشر مرتفعا بنحو 8ر28 نقطة أي ما يعادل 5ر4 في المئة عن إقفال نهاية عام 2024.
وأضاف أن عدد الشركات التي ارتفعت أسعارها بلغ 20 شركة مقابل 12 شركة في الأسبوع الذي سبقه في حين بلغ عدد الشركات التي انخفضت أسعارها تسع شركات مقابل 13 شركة فيما لم تتغير أسعار أي شركة خلال التداولات الأسبوعية مقابل التغيير لأربع شركات في الأسبوع الذي سبقه.
وأسست شركة بورصة الكويت للأوراق المالية في عام 2014 وتتولى مسؤولية إدارة عمليات سوق الأوراق المالية في الكويت وتساهم في دفع مسيرة التواصل والنمو والابتكار في سوق الأوراق المالية إضافة إلى تقديم الدعم لهيئة أسواق المال والجهات المصدرة والمستثمرين والأطراف المعنية الأخرى.
وتؤدي (بورصة الكويت) دورا محوريا في تطوير سوق المال الكويتي وتنويع الاقتصاد الوطني بما يتوافق مع أهداف رؤية كويت جديدة 2035. (النهاية)
م ك ع / م ج ب
MENAFN25012025000071011013ID1109128096
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.