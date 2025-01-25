سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 33 سنتا ليبلغ 80ر81 دولار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 25 - 1 (كونا) -- انخفض سعر برميل النفط الكويتي 33 سنتا ليبلغ 80ر81 دولار للبرميل في تداولات أمس الجمعة مقابل 13ر82 دولار للبرميل في تداولات أول من أمس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية تحدد سعر التسوية للعقود الآجلة لخام برنت عند 50ر78 دولار للبرميل مرتفعا بقيمة 21 سنتا في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4 سنتات لتبلغ 66ر74 دولار. (النهاية)
خ م / م ج ب
MENAFN25012025000071011013ID1109128095
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.