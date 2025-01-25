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سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 33 سنتا ليبلغ 80ر81 دولار

1/25/2025 4:25:45 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 25 - 1 (كونا) -- انخفض سعر برميل النفط الكويتي 33 سنتا ليبلغ 80ر81 دولار للبرميل في تداولات أمس الجمعة مقابل 13ر82 دولار للبرميل في تداولات أول من أمس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية تحدد سعر التسوية للعقود الآجلة لخام برنت عند 50ر78 دولار للبرميل مرتفعا بقيمة 21 سنتا في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4 سنتات لتبلغ 66ر74 دولار. (النهاية)

خ م / م ج ب


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