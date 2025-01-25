ديوان الخدمة المدنية ينظم ورشة عمل في طوكيو بشأن الريادة القيادية بمشاركة مسؤولين كويتيين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
طوكيو - 25 - 1 (كونا) -- نظم ديوان الخدمة المدنية البرنامج التعاقدي (ورشة عمل في الريادة القيادية) في العاصمة اليابانية طوكيو بمشاركة عدد من المسؤولين الكويتيين في إطار التعاون الدولي وتعزيز الكفاءات القيادية.
وذكر الديوان في بيان اليوم السبت أن الورشة تأتي ضمن مذكرة التفاهم المبرمة مع (مركز اليابان للتعاون الدولي) والموجهة للفئة العليا من القياديين في المؤسسات الحكومية في دولة الكويت.
وأوضح أن الورشة التي بدأت الإثنين الماضي واختتمت أمس الجمعة هدفت إلى تطوير المهارات القيادية للمشاركين عبر تدريب شامل يركز على القيادة الاستراتيجية واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات وإدارة التغيير وتعزيز التواصل الفعال.
وأضاف أن الورشة ركزت كذلك على تمكين المشاركين من التفكير الاستراتيجي والتخطيط طويل الأمد مع تعزيز مهارات إدارة الفرق وتحفيز الابتكار داخل مؤسساتهم.
وأكد ديوان الخدمة المدنية أن هذا البرنامج يمثل خطوة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الابتكار المؤسسي من خلال تأهيل القياديين بأفضل الممارسات العالمية التي تسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي ودعم رؤية دولة الكويت المستقبلية.
وأشار البيان إلى أنه في إطار أعمال ورشة العمل أقام القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة دولة الكويت لدى اليابان المستشار خالد الزير مأدبة غداء على شرف أعضاء وفد دولة الكويت المشارك في الورشة حضرها عدد من المسؤولين من الجانب الياباني.
وشارك في الورشة المدير العام لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) الدكتورة فاطمة السالم ووكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم ومساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير نجيب البدر ومساعد وزير الخارجية لشؤون معهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي السفير ناصر الصبيح.
كما شارك في الورشة وكيل وزارة الأشغال العامة بالتكليف عيد الرشيدي والوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية الأهلية بوزارة الصحة الدكتورة فاطمة النجار.
وأقيمت الورشة بتنسيق دلال اليحيا وجراح الحسيني من ديوان الخدمة المدنية. (النهاية)
م ع ع
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