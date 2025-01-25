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ديوان الخدمة المدنية ينظم ورشة عمل في طوكيو بشأن الريادة القيادية بمشاركة مسؤولين كويتيين

1/25/2025 4:25:45 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 25 - 1 (كونا) -- نظم ديوان الخدمة المدنية البرنامج التعاقدي (ورشة عمل في الريادة القيادية) في العاصمة اليابانية طوكيو بمشاركة عدد من المسؤولين الكويتيين في إطار التعاون الدولي وتعزيز الكفاءات القيادية.
وذكر الديوان في بيان اليوم السبت أن الورشة تأتي ضمن مذكرة التفاهم المبرمة مع (مركز اليابان للتعاون الدولي) والموجهة للفئة العليا من القياديين في المؤسسات الحكومية في دولة الكويت.
وأوضح أن الورشة التي بدأت الإثنين الماضي واختتمت أمس الجمعة هدفت إلى تطوير المهارات القيادية للمشاركين عبر تدريب شامل يركز على القيادة الاستراتيجية واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات وإدارة التغيير وتعزيز التواصل الفعال.
وأضاف أن الورشة ركزت كذلك على تمكين المشاركين من التفكير الاستراتيجي والتخطيط طويل الأمد مع تعزيز مهارات إدارة الفرق وتحفيز الابتكار داخل مؤسساتهم.
وأكد ديوان الخدمة المدنية أن هذا البرنامج يمثل خطوة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الابتكار المؤسسي من خلال تأهيل القياديين بأفضل الممارسات العالمية التي تسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي ودعم رؤية دولة الكويت المستقبلية.
وأشار البيان إلى أنه في إطار أعمال ورشة العمل أقام القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة دولة الكويت لدى اليابان المستشار خالد الزير مأدبة غداء على شرف أعضاء وفد دولة الكويت المشارك في الورشة حضرها عدد من المسؤولين من الجانب الياباني.
وشارك في الورشة المدير العام لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) الدكتورة فاطمة السالم ووكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم ومساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير نجيب البدر ومساعد وزير الخارجية لشؤون معهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي السفير ناصر الصبيح.
كما شارك في الورشة وكيل وزارة الأشغال العامة بالتكليف عيد الرشيدي والوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية الأهلية بوزارة الصحة الدكتورة فاطمة النجار.
وأقيمت الورشة بتنسيق دلال اليحيا وجراح الحسيني من ديوان الخدمة المدنية. (النهاية)

م ع ع


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