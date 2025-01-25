متسابقو (نادي باسل الصباح) يحققون مراكز متقدمة بالجولة الثالثة للبطولة العربية للدراغ ريس بقطر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
من سعود العجمي
الدوحة - 25 - 1 (كونا) -- قال مدير (نادي باسل الصباح لسباق السيارات والدراجات) سيف المطيري اليوم السبت إن متسابقي النادي استطاعوا تحقيق مراكز متقدمة في الجولة الثالثة من (البطولة العربية للدراغ ريس) في قطر.
وأضاف المطيري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن ذلك يأتي بعد نجاح متسابقي النادي في تحقيق المراكز الأولى خلال الجولتين الأولى والثانية من البطولة التي يستضيفها (نادي قطر لسباق السيارات والدراجات النارية) مؤكدا حرص أبطال (نادي باسل الصباح) على رفع اسم دولة الكويت عاليا في مختلف المحافل.
وأعرب المطيري عن شكره وتقديره للقائمين على البطولة لحسن الوفادة وكرم الضيافة كما تقدم بالشكر والتقدير لوزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري والمدير العام للهيئة العامة للرياضة بالتكليف بشار عبدالله.
وأوضح أنه في فئة (إندكس 0ر9) حصل المتسابق فهد الخواري على المركز الأول في حين جاء المتسابق أحمد اليعقوب في المركز الثاني أما في فئة (إندكس 5ر8) فحصل المتسابق أحمد مال الله على المركز الثاني.
وذكر أنه في فئة (5ر8 لسباق الدراجات) كان المركز الأول من نصيب المتسابق محمد إسماعيل فيما حصل المتسابق ناصر بورباع على المركز الثاني والمتسابق حسين أشكناني على المركز الثالث.
وبين المطيري أنه في فئة (ستريت بايك للدراجات) حصل على المركز الأول المتسابق موسى البلوشي بينما حصل المتسابق أحمد بن بلال على المركز الثالث وفي (فئة إندكس 8ر4) حصل المتسابق عبدالله الكندري على المركز الثاني.
وفي فئة (اندكس 5ر4) قال المطيري إن المتسابق عبدالله الياسين حصل على المركز الأول أما المتسابق فواز كرم فحصل على المركز الثالث في حين نال المركز الأول في (إندكس فئة 0ر4) المتسابق بدر خورشيد فيما كان المركز الثاني من نصيب عمار حميد مشيرا إلى أنه في فئة (سوبر ستريت بايك) للدراجات أحرز المركز الأول المتسابق أحمد بن بلال.
وقال المطيري إنه في فئة (برو بايك للدراجات) حصل المتسابق مشعل الصبر على المركز الأول وفي فئة (سوبر ستريت برو) نال جابر المغربي المركز الثاني وتركي الظفيري المركز الثالث أما في فئة (سوبر ستريت أوت لو) حصل المتسابق جابر مهاوش على المركز الثالث.
وأشار إلى أنه في (فئة برو إن اي) حصل على المركز الأول سيد حسين الحداد في حين كان الثالث من نصيب المتسابق علي عباس.
يذكر أن (البطولة العربية للدراغ ريس) بالعاصمة القطرية الدوحة انطلقت في العاشر من يناير الجاري وتختتم في فبراير المقبل. (النهاية)
س س س / م ع ع
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