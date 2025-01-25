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متسابقو (نادي باسل الصباح) يحققون مراكز متقدمة بالجولة الثالثة للبطولة العربية للدراغ ريس بقطر

1/25/2025 4:25:43 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من سعود العجمي
الدوحة - 25 - 1 (كونا) -- قال مدير (نادي باسل الصباح لسباق السيارات والدراجات) سيف المطيري اليوم السبت إن متسابقي النادي استطاعوا تحقيق مراكز متقدمة في الجولة الثالثة من (البطولة العربية للدراغ ريس) في قطر.
وأضاف المطيري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن ذلك يأتي بعد نجاح متسابقي النادي في تحقيق المراكز الأولى خلال الجولتين الأولى والثانية من البطولة التي يستضيفها (نادي قطر لسباق السيارات والدراجات النارية) مؤكدا حرص أبطال (نادي باسل الصباح) على رفع اسم دولة الكويت عاليا في مختلف المحافل.
وأعرب المطيري عن شكره وتقديره للقائمين على البطولة لحسن الوفادة وكرم الضيافة كما تقدم بالشكر والتقدير لوزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري والمدير العام للهيئة العامة للرياضة بالتكليف بشار عبدالله.
وأوضح أنه في فئة (إندكس 0ر9) حصل المتسابق فهد الخواري على المركز الأول في حين جاء المتسابق أحمد اليعقوب في المركز الثاني أما في فئة (إندكس 5ر8) فحصل المتسابق أحمد مال الله على المركز الثاني.
وذكر أنه في فئة (5ر8 لسباق الدراجات) كان المركز الأول من نصيب المتسابق محمد إسماعيل فيما حصل المتسابق ناصر بورباع على المركز الثاني والمتسابق حسين أشكناني على المركز الثالث.
وبين المطيري أنه في فئة (ستريت بايك للدراجات) حصل على المركز الأول المتسابق موسى البلوشي بينما حصل المتسابق أحمد بن بلال على المركز الثالث وفي (فئة إندكس 8ر4) حصل المتسابق عبدالله الكندري على المركز الثاني.
وفي فئة (اندكس 5ر4) قال المطيري إن المتسابق عبدالله الياسين حصل على المركز الأول أما المتسابق فواز كرم فحصل على المركز الثالث في حين نال المركز الأول في (إندكس فئة 0ر4) المتسابق بدر خورشيد فيما كان المركز الثاني من نصيب عمار حميد مشيرا إلى أنه في فئة (سوبر ستريت بايك) للدراجات أحرز المركز الأول المتسابق أحمد بن بلال.
وقال المطيري إنه في فئة (برو بايك للدراجات) حصل المتسابق مشعل الصبر على المركز الأول وفي فئة (سوبر ستريت برو) نال جابر المغربي المركز الثاني وتركي الظفيري المركز الثالث أما في فئة (سوبر ستريت أوت لو) حصل المتسابق جابر مهاوش على المركز الثالث.
وأشار إلى أنه في (فئة برو إن اي) حصل على المركز الأول سيد حسين الحداد في حين كان الثالث من نصيب المتسابق علي عباس.
يذكر أن (البطولة العربية للدراغ ريس) بالعاصمة القطرية الدوحة انطلقت في العاشر من يناير الجاري وتختتم في فبراير المقبل. (النهاية)

س س س / م ع ع


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