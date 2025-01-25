مركز (صباح الأحمد للموهبة) يطلق الملتقى الخليجي الثاني للطلبة الموهوبين غدا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 25 - 1 (كونا) -- يطلق مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي غدا الأحد الملتقى الخليجي الثاني للطلبة الموهوبين بمشاركة 80 طالبا وطالبة من الصفين العاشر والثاني عشر ووجود 20 مشرفا من جهات حكومية ومراكز مماثلة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال المدير العام للمركز ندا الديحاني في تصريح صحافي اليوم السبت إن عقد الملتقى الذي يستمر حتى 30 من الشهر الجاري يأتي ضمن إطار "الروح الخليجية الواحدة" التي برزت في الكويت أخيرا لا سيما عقب استضافة البلاد القمة الخليجية الـ45 وبطولة كأس الخليج لكرة القدم
الـ26.
وأضاف الديحاني أن ملتقى
الطلبة يجسد "جهود الكويت في دعم المواهب وتطوير قدرات الشباب الخليجيين" ويهدف الى الارتقاء بالموهوبين على المستوى الخليجي والاهتمام بإنجازاتهم وتبادل الخبرات الخليجية مؤكدا حرص المركز على استمرار النجاح الذي حققه الملتقى في نسخة العام الماضي والوصول إلى الغايات العلمية والثقافية والاجتماعية.
وذكر أن إقامة الملتقى تعكس اهتمام القيادة السياسية الحكيمة في البلاد برعاية الموهوبين والأداء التعليمي المميز والارتقاء بالتعليم وتقديم كل أنواع الدعم للموهوبين وتطوير مهاراتهم بما يؤكد دور الكويت الريادي في احتضان الموهوبين من مختلف الدول.
وأوضح أن نسخة العام الحالي ستشهد مشاركات من الإمارات تمثلها وفود من (مؤسسة ربع قرن) و(مركز حمدان بن راشد للموهبة والابتكار) و(مؤسسة الإمارات للتعليم المؤسسي) إضافة إلى وفود من قطر والسعودية والبحرين علاوة على الطلبة الموهوبين من مركز (صباح الأحمد) بوجود مشرفين من جهات حكومية ومراكز الموهبة المماثلة في دول الخليج.
وعن أهم برامج الملتقى الخليجي الثاني قال الديحاني إن البرامج ستقام في أكاديمية الموهبة المشتركة التابعة للمركز ويتخللها تنظيم مجموعة رحلات علمية وترفيهية إلى ابرز معالم الكويت منها معرض (أحمد الجابر للنفط والغاز) التابع لشركة نفط الكويت إضافة إلى عقد ورش وبرامج تدريبية للطلبة المشاركين مع معهد الكويت للأبحاث العلمية.
كما يتخللها زيارات ميدانية لمشروع (المكشات) بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية ومركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي.
ومن المقرر أن يقام الحفل الختامي للملتقى الخليجي الثاني للطلبة الموهوبين يوم الأربعاء المقبل في أكاديمية الموهبة برعاية وحضور وزير التربية سيد جلال الطبطبائي. (النهاية)
أ خ و / م ج ب
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