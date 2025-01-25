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مركز (صباح الأحمد للموهبة) يطلق الملتقى الخليجي الثاني للطلبة الموهوبين غدا

1/25/2025 4:25:43 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 25 - 1 (كونا) -- يطلق مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي غدا الأحد الملتقى الخليجي الثاني للطلبة الموهوبين بمشاركة 80 طالبا وطالبة من الصفين العاشر والثاني عشر ووجود 20 مشرفا من جهات حكومية ومراكز مماثلة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال المدير العام للمركز ندا الديحاني في تصريح صحافي اليوم السبت إن عقد الملتقى الذي يستمر حتى 30 من الشهر الجاري يأتي ضمن إطار "الروح الخليجية الواحدة" التي برزت في الكويت أخيرا لا سيما عقب استضافة البلاد القمة الخليجية الـ45 وبطولة كأس الخليج لكرة القدم الـ26.
وأضاف الديحاني أن ملتقى الطلبة يجسد "جهود الكويت في دعم المواهب وتطوير قدرات الشباب الخليجيين" ويهدف الى الارتقاء بالموهوبين على المستوى الخليجي والاهتمام بإنجازاتهم وتبادل الخبرات الخليجية مؤكدا حرص المركز على استمرار النجاح الذي حققه الملتقى في نسخة العام الماضي والوصول إلى الغايات العلمية والثقافية والاجتماعية.
وذكر أن إقامة الملتقى تعكس اهتمام القيادة السياسية الحكيمة في البلاد برعاية الموهوبين والأداء التعليمي المميز والارتقاء بالتعليم وتقديم كل أنواع الدعم للموهوبين وتطوير مهاراتهم بما يؤكد دور الكويت الريادي في احتضان الموهوبين من مختلف الدول.
وأوضح أن نسخة العام الحالي ستشهد مشاركات من الإمارات تمثلها وفود من (مؤسسة ربع قرن) و(مركز حمدان بن راشد للموهبة والابتكار) و(مؤسسة الإمارات للتعليم المؤسسي) إضافة إلى وفود من قطر والسعودية والبحرين علاوة على الطلبة الموهوبين من مركز (صباح الأحمد) بوجود مشرفين من جهات حكومية ومراكز الموهبة المماثلة في دول الخليج.
وعن أهم برامج الملتقى الخليجي الثاني قال الديحاني إن البرامج ستقام في أكاديمية الموهبة المشتركة التابعة للمركز ويتخللها تنظيم مجموعة رحلات علمية وترفيهية إلى ابرز معالم الكويت منها معرض (أحمد الجابر للنفط والغاز) التابع لشركة نفط الكويت إضافة إلى عقد ورش وبرامج تدريبية للطلبة المشاركين مع معهد الكويت للأبحاث العلمية.
كما يتخللها زيارات ميدانية لمشروع (المكشات) بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية ومركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي.
ومن المقرر أن يقام الحفل الختامي للملتقى الخليجي الثاني للطلبة الموهوبين يوم الأربعاء المقبل في أكاديمية الموهبة برعاية وحضور وزير التربية سيد جلال الطبطبائي. (النهاية)

أ خ و / م ج ب


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