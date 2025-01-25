وزير الأشغال العامة: بدء الصيانة الجذرية لطرق منطقة الجابرية ضمن العقود الجديدة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 25 - 1 (كونا) -- أعلنت وزير الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان اليوم السبت بدء أعمال الصيانة الجذرية لطرق منطقة الجابرية ضمن العقود الجديدة مؤكدة استمرار الوزارة في تنفيذ مشاريع
صيانة الطرق بكل المناطق مع الالتزام التام بضمان الجودة وتحقيق المواصفات العالمية لتطوير البنية التحتية.
وقالت الدكتورة المشعان في تصريح صحفي
إن الفرق المعنية تولت معاينة الطرق قبل إجراء أعمال الصيانة والإصلاحات اللازمة لها وستنطلق أعمال الصيانة في المناطق الأكثر تضررا ثم الأقل مع وجود رقابة وإشراف ومتابعة من فرق الوزارة.
وأضافت أن ملف صيانة وإصلاح الطرق من أولويات القيادة السياسية في البلاد مشيدة بتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ودعمهما لمشاريع صيانة الطرق التي ستكون ركيزة بنية تحتية متطورة ضمن خطة (كويت جديدة 2035).
وذكرت أنها وجهت بسرعة إنجاز أعمال الصيانة بناء على توصيات سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في إطار حرص الحكومة على صيانة وإصلاح البنى التحتية في البلاد لافتة إلى أن البنية التحتية لأي بلد هي "الركيزة الأساس" لأي رؤية اقتصادية.
وأوضحت أن مشاريع صيانة الطرق تأتي ضمن خطة الوزارة الاستراتيجية لتحسين شبكة الطرق وتوفير بيئة آمنة ومستدامة للمواطنين والمقيمين بما يواكب التطور العمراني واحتياجات النقل المتزايدة.
وشددت على اهتمام وزارة الأشغال العامة بمتابعة جميع مراحل التنفيذ من التصميم إلى الإنجاز مع الالتزام بمعايير الجودة والمواصفات الفنية المعتمدة عالميا لضمان تحقيق أعلى مستويات الأداء والمتانة للطرق.
وبينت ضرورة التنسيق لحل المواضيع العالقة الخاصة بأعمال صيانة الطرق مطالبة الشركات المنفذة بسرعة إنجاز جميع الأعمال بالجودة والكفاءة المطلوبتين وفقا للمواصفات الفنية المعتمدة والالتزام بالبرنامج الزمني المتعهد به. (النهاية)
م س ع / أ ن د
MENAFN25012025000071011013ID1109128090
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.