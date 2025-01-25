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وزير الأشغال العامة: بدء الصيانة الجذرية لطرق منطقة الجابرية ضمن العقود الجديدة

1/25/2025 4:25:42 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 25 - 1 (كونا) -- أعلنت وزير الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان اليوم السبت بدء أعمال الصيانة الجذرية لطرق منطقة الجابرية ضمن العقود الجديدة مؤكدة استمرار الوزارة في تنفيذ مشاريع صيانة الطرق بكل المناطق مع الالتزام التام بضمان الجودة وتحقيق المواصفات العالمية لتطوير البنية التحتية.
وقالت الدكتورة المشعان في تصريح صحفي إن الفرق المعنية تولت معاينة الطرق قبل إجراء أعمال الصيانة والإصلاحات اللازمة لها وستنطلق أعمال الصيانة في المناطق الأكثر تضررا ثم الأقل مع وجود رقابة وإشراف ومتابعة من فرق الوزارة.
وأضافت أن ملف صيانة وإصلاح الطرق من أولويات القيادة السياسية في البلاد مشيدة بتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ودعمهما لمشاريع صيانة الطرق التي ستكون ركيزة بنية تحتية متطورة ضمن خطة (كويت جديدة 2035).
وذكرت أنها وجهت بسرعة إنجاز أعمال الصيانة بناء على توصيات سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في إطار حرص الحكومة على صيانة وإصلاح البنى التحتية في البلاد لافتة إلى أن البنية التحتية لأي بلد هي "الركيزة الأساس" لأي رؤية اقتصادية.
وأوضحت أن مشاريع صيانة الطرق تأتي ضمن خطة الوزارة الاستراتيجية لتحسين شبكة الطرق وتوفير بيئة آمنة ومستدامة للمواطنين والمقيمين بما يواكب التطور العمراني واحتياجات النقل المتزايدة.
وشددت على اهتمام وزارة الأشغال العامة بمتابعة جميع مراحل التنفيذ من التصميم إلى الإنجاز مع الالتزام بمعايير الجودة والمواصفات الفنية المعتمدة عالميا لضمان تحقيق أعلى مستويات الأداء والمتانة للطرق.
وبينت ضرورة التنسيق لحل المواضيع العالقة الخاصة بأعمال صيانة الطرق مطالبة الشركات المنفذة بسرعة إنجاز جميع الأعمال بالجودة والكفاءة المطلوبتين وفقا للمواصفات الفنية المعتمدة والالتزام بالبرنامج الزمني المتعهد به. (النهاية)

م س ع / أ ن د


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