ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان في أسبوع

ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان، بنسبة 0.49 بالمئة، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2638 نقطة.



وبلغ المعدل اليومي لحجم في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 5 ملايين دينار، مقارنة مع 6.5 ملايين دينار، الأسبوع السابق، بنسبة انخفاض 24 بالمئة فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 24.6 مليون دينار، مقارنة مع 32.4 مليون دينار للأسبوع السابق، كما بلغ عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها خلال الأسبوع 14.6 مليون سهم، نُفذت من خلال 9885 صفقة.