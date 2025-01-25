ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلية

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية السبت، مقارنة بالتسعيرة السابقة، وفق النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.



وبحسب النشرة، ارتفع سعر بيع غرام الذهب عيار 21 إلى 56.10 دينار في محلات الصاغة، مقابل 54.10 دينار لجهة الشراء.



وارتفع سعر الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 64.60 و49.80 دينار على التوالي.

