ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية السبت، مقارنة بالتسعيرة السابقة، وفق النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
وبحسب النشرة، ارتفع سعر بيع غرام الذهب عيار 21 إلى 56.10 دينار في محلات الصاغة، مقابل 54.10 دينار لجهة الشراء.
وارتفع سعر الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 64.60 و49.80 دينار على التوالي.
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