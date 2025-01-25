أسعار النفط تنخفض بعد أسابيع من المكاسب

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أغلقت أسعار النفط على ارتفاع طفيف، لكنها أنهت الأسبوع على انخفاض في ما يضع حدا لأربعة أسابيع متواصلة من المكاسب وذلك بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عن خطط كبيرة لتعزيز الإنتاج المحلي كما طالب منظمة أوبك بالتحرك لخفض أسعار الخام.
وبحسب وكالة بلومبيرغ الاقتصادية، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا، أي 0.275بالمئة، لتسجل 78.50 دولار للبرميل عند التسوية.
وعلى مدى الأسبوع خسر برنت 2.8بالمئة، بينما تراجع الخام الأميركي 4.1بالمئة.
وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 4 سنتات، أي 0.05بالمئة، إلى 74.66 دولار.
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