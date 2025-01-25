أسعار النفط تنخفض بعد أسابيع من المكاسب

أغلقت أسعار النفط على ارتفاع طفيف، لكنها أنهت الأسبوع على انخفاض في ما يضع حدا لأربعة أسابيع متواصلة من المكاسب وذلك بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عن خطط كبيرة لتعزيز الإنتاج المحلي كما طالب منظمة أوبك بالتحرك لخفض أسعار الخام.



وبحسب وكالة بلومبيرغ الاقتصادية، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا، أي 0.275بالمئة، لتسجل 78.50 دولار للبرميل عند التسوية.



وعلى مدى الأسبوع خسر برنت 2.8بالمئة، بينما تراجع الخام الأميركي 4.1بالمئة.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 4 سنتات، أي 0.05بالمئة، إلى 74.66 دولار.