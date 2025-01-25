ترامب يستثني مصر وإسرائيل من تعليق المساعدات الخارجية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أظهرت مذكرة
لوزارة الخارجية الأميركية، أن قرار تعليق المساعدات الخارجية الذي أمر به الرئيس
الأميركي دونالد ترامب لمدة 90 يوما ينطبق على المساعدات الجديدة والقائمة، لكنه
يشمل إعفاءات للتمويل العسكري لإسرائيل ومصر.
وأمر ترامب بعد
ساعات من توليه منصبه الاثنين، بتعليق برامج المساعدات الخارجية في المجال التنموي
إلى حين تقييم مدى كفاءة هذه المساعدات واتساقها مع سياسته الخارجية.
ولم يتضح حتى
الآن نطاق هذا القرار ولا التمويل الذي يمكن خفضه، نظرا لأن الكونغرس هو الذي يحدد
ميزانية الحكومة في الولايات المتحدة.
وتنص المذكرة
الموقعة من وزير الخارجية الجديد ماركو روبيو الجمعة، على أنه يجب بشكل فوري على
كبار المسؤولين "أن يضمنوا، إلى أقصى حد يسمح به القانون، عدم تخصيص أي
التزامات جديدة فيما يتعلق بالمساعدات الأجنبية" إلى أن يتخذ روبيو قرارا بعد
دراسة الأمر.
وجاء في المذكرة
أن روبيو هو من سيتخذ "القرارات المتعلقة باستمرار البرامج أو تعديلها أو
إنهائها" بعد مراجعة تستغرق 85 يوما، ويحق له حتى ذلك الحين منح إعفاءات.
وأظهرت المذكرة
أن روبيو منح بالفعل إعفاءات فيما يتعلق بتقديم "تمويل عسكري خارجي لإسرائيل
ومصر، إلى جانب النفقات الإدارية، بما فيها الرواتب، الضرورية لإدارة التمويل
العسكري الخارجي". كما منح روبيو إعفاء آخر للمساعدات الغذائية الطارئة.
وتعد إسرائيل
ومصر من بين أكبر المستفيدين من المساعدات العسكرية الأميركية.
ولا تأتي
المذكرة على ذكر أوكرانيا التي تلقت في ظل إدارة الرئيس السابق جو بايدن مساعدات
بمليارات الدولارات للدفاع عن نفسها ضد روسيا، وهو ما يؤشر إلى أن هذه المساعدات
جمدت أيضا.
وتأتي هذه
المذكرة في إطار أمر تنفيذي أصدره ترامب الاثنين، يوم تنصيبه، يقضي بتجميد
المساعدات الخارجية الأميركية لمدة 90 يوما.
ويأتي هذا وسط
زيادة في المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين
إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ الأحد الماضي، بالإضافة إلى أزمات جوع في مناطق
أخرى حول العالم منها السودان.-(رويترز)
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