مجلس الشيوخ الأميركي يصادق على تعيين هيغسيث وزيرا للدفاع

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
صادق مجلس الشيوخ الأميركي أمس الجمعة، على تعيين بيت هيغسيث وزيرا للدفاع في إدارة الرئيس دونالد ترمب، بحسب واشنطن تايمز .
وفي الولايات المتحدة ينص الدستور على أن تعيينات الوزراء وكبار المسؤولين يجب أن تثبت خلال عملية تصويت في مجلس الشيوخ، بعد جلسة استماع أمام اللجنة المختصة بالمنصب المعني.
وعلى الرغم من الغالبية الجمهورية البالغة 53 مقعدا من أصل 100 في الغرفة العليا للكونغرس، فقد عارض 3 أعضاء جمهوريين على تعيينه، ما توجَّب على نائب الرئيس الجديد جي دي فانس، أن يتدخّل بنفسه، لكي يكسر بتصويته الحاسم نسبة الأصوات المتعادلة التي بلغت 50 مقابل 50.
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