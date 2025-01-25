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مجلس الشيوخ الأميركي يصادق على تعيين هيغسيث وزيرا للدفاع

1/25/2025 4:23:05 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

صادق مجلس الشيوخ الأميركي أمس الجمعة، على تعيين بيت هيغسيث وزيرا للدفاع في إدارة الرئيس دونالد ترمب، بحسب واشنطن تايمز .


وفي الولايات المتحدة ينص الدستور على أن تعيينات الوزراء وكبار المسؤولين يجب أن تثبت خلال عملية تصويت في مجلس الشيوخ، بعد جلسة استماع أمام اللجنة المختصة بالمنصب المعني.
وعلى الرغم من الغالبية الجمهورية البالغة 53 مقعدا من أصل 100 في الغرفة العليا للكونغرس، فقد عارض 3 أعضاء جمهوريين على تعيينه، ما توجَّب على نائب الرئيس الجديد جي دي فانس، أن يتدخّل بنفسه، لكي يكسر بتصويته الحاسم نسبة الأصوات المتعادلة التي بلغت 50 مقابل 50.

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