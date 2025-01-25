Saturday, 25 January 2025 10:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انتشار عناصر المقاومة بميدان فلسطين وسط غزة قبيل بدء تسليم الأسيرات

1/25/2025 4:23:05 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

انتشرت عناصر كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وسرايا القدس بميدان فلسطين وسط مدينة غزة استعدادا لبدء عملية تسليم الأسيرات الإسرائيليات في قطاع غزة.
ونقلت صحيفة إسرائيل اليوم عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله إن الاستعدادات اكتملت لاستقبال "المختطفات" العائدات من قطاع غزة، في إشارة إلى الأسيرات الإسرائيليات لدى المقاومة الفلسطينية اللائي سيفرج عنهن اليوم السبت، في الدفعة الثانية من تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل وفق اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي دخل حيز التنفيذ الأحد الماضي.

MENAFN25012025000072011014ID1109128054

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث