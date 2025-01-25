الولايات المتحدة تسجل أدنى عدد لمنصات النفط والغاز منذ 2021

خفضت شركات الطاقة الأمريكية هذا الأسبوع عدد منصات النفط والغاز الطبيعي العاملة للأسبوع الثالث على التوالي، ليصل إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر 2021، وفقًا لتقرير شركة الخدمات الطاقوية بيكر هيوز (BKR.O) الصادر يوم الجمعة.



وانخفض عدد منصات النفط والغاز، وهو مؤشر مبكر للإنتاج المستقبلي، بمقدار 4 ليصل إلى 576 في الأسبوع المنتهي في 24 يناير.



وذكرت شركة بيكر هيوز أن هذا الانخفاض لهذا الأسبوع يضع إجمالي عدد المنصات منخفضًا بمقدار 45 منصة، أو بنسبة 7%، عن نفس الفترة من العام الماضي.



وأفادت الشركة أن عدد منصات النفط انخفض بمقدار 6 منصات ليصل إلى 472 منصة هذا الأسبوع، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2021، بينما ارتفع عدد منصات الغاز بمقدار منصة واحدة ليصل إلى 99 منصة.



وفي حوض بيرميان في غرب تكساس وشرق نيو مكسيكو، أكبر حوض منتج للنفط في الولايات المتحدة، انخفض عدد المنصات بمقدار 6 منصات هذا الأسبوع ليصل إلى 298، وهو الأدنى منذ فبراير 2022.



وكان هذا الانخفاض المكون من 6 منصات في حوض بيرميان هو الأكبر في أسبوع واحد منذ أغسطس 2023.



وانخفض عدد منصات النفط والغاز بنسبة حوالي 5% في عام 2024 وبنسبة 20% في عام 2023 بسبب انخفاض أسعار النفط والغاز في الولايات المتحدة على مدى العامين الماضيين، مما دفع شركات الطاقة إلى التركيز أكثر على سداد الديون وتعزيز عائدات المساهمين بدلًا من زيادة الإنتاج.



وعلى الرغم من توقعات المحللين بانخفاض أسعار النفط الخام الفورية في الولايات المتحدة للعام الثالث على التوالي في عام 2025، توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) أن يرتفع إنتاج النفط الخام من مستوى قياسي بلغ 13.2 مليون برميل يوميًا في عام 2024 إلى حوالي 13.6 مليون برميل يوميًا في عام 2025.



وعلى جانب الغاز، توقعت إدارة معلومات الطاقة أن يؤدي ارتفاع بنسبة 43% في أسعار الغاز الفورية في عام 2025 إلى دفع المنتجين لزيادة نشاط الحفر هذا العام بعد انخفاض بنسبة 14% في الأسعار في عام 2024، مما دفع عدة شركات طاقة إلى تقليص الإنتاج لأول مرة منذ أن قلل وباء كوفيد-19 الطلب على الوقود في عام 2020.



وفي خطاب ألقاه يوم الخميس، تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام قادة العالم في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا، متعهدًا بأن ولايته الثانية ستتخلى عن معايير السوق الحرة داخل الولايات المتحدة وخارجها.



وتوقعت إدارة معلومات الطاقة أن يرتفع إنتاج الغاز إلى 104.5 مليار قدم مكعب يوميًا (bcfd) في عام 2025، ارتفاعًا من 103.1 مليار قدم مكعب يوميًا في عام 2024، وهو مستوى قياسي بلغ 103.6 مليار قدم مكعب يوميًا في عام 2023.- وكالات

