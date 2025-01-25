الولايات المتحدة تسجل أدنى عدد لمنصات النفط والغاز منذ 2021

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خفضت شركات الطاقة الأمريكية هذا الأسبوع عدد منصات النفط والغاز الطبيعي العاملة للأسبوع الثالث على التوالي، ليصل إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر 2021، وفقًا لتقرير شركة الخدمات الطاقوية بيكر هيوز (BKR.O) الصادر يوم الجمعة.
وانخفض عدد منصات النفط والغاز، وهو مؤشر مبكر للإنتاج المستقبلي، بمقدار 4 ليصل إلى 576 في الأسبوع المنتهي في 24 يناير.
وذكرت شركة بيكر هيوز أن هذا الانخفاض لهذا الأسبوع يضع إجمالي عدد المنصات منخفضًا بمقدار 45 منصة، أو بنسبة 7%، عن نفس الفترة من العام الماضي.
وأفادت الشركة أن عدد منصات النفط انخفض بمقدار 6 منصات ليصل إلى 472 منصة هذا الأسبوع، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2021، بينما ارتفع عدد منصات الغاز بمقدار منصة واحدة ليصل إلى 99 منصة.
وفي حوض بيرميان في غرب تكساس وشرق نيو مكسيكو، أكبر حوض منتج للنفط في الولايات المتحدة، انخفض عدد المنصات بمقدار 6 منصات هذا الأسبوع ليصل إلى 298، وهو الأدنى منذ فبراير 2022.
وكان هذا الانخفاض المكون من 6 منصات في حوض بيرميان هو الأكبر في أسبوع واحد منذ أغسطس 2023.
وانخفض عدد منصات النفط والغاز بنسبة حوالي 5% في عام 2024 وبنسبة 20% في عام 2023 بسبب انخفاض أسعار النفط والغاز في الولايات المتحدة على مدى العامين الماضيين، مما دفع شركات الطاقة إلى التركيز أكثر على سداد الديون وتعزيز عائدات المساهمين بدلًا من زيادة الإنتاج.
وعلى الرغم من توقعات المحللين بانخفاض أسعار النفط الخام الفورية في الولايات المتحدة للعام الثالث على التوالي في عام 2025، توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) أن يرتفع إنتاج النفط الخام من مستوى قياسي بلغ 13.2 مليون برميل يوميًا في عام 2024 إلى حوالي 13.6 مليون برميل يوميًا في عام 2025.
وعلى جانب الغاز، توقعت إدارة معلومات الطاقة أن يؤدي ارتفاع بنسبة 43% في أسعار الغاز الفورية في عام 2025 إلى دفع المنتجين لزيادة نشاط الحفر هذا العام بعد انخفاض بنسبة 14% في الأسعار في عام 2024، مما دفع عدة شركات طاقة إلى تقليص الإنتاج لأول مرة منذ أن قلل وباء كوفيد-19 الطلب على الوقود في عام 2020.
وفي خطاب ألقاه يوم الخميس، تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام قادة العالم في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا، متعهدًا بأن ولايته الثانية ستتخلى عن معايير السوق الحرة داخل الولايات المتحدة وخارجها.
وتوقعت إدارة معلومات الطاقة أن يرتفع إنتاج الغاز إلى 104.5 مليار قدم مكعب يوميًا (bcfd) في عام 2025، ارتفاعًا من 103.1 مليار قدم مكعب يوميًا في عام 2024، وهو مستوى قياسي بلغ 103.6 مليار قدم مكعب يوميًا في عام 2023.- وكالات
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