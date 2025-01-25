كتائب القسام تسلم 4 أسيرات إسرائيليات للصليب الأحمر (فيديو)

سلمت كتائب القسام، ظهر اليوم السبت، المجندات الإسرائيليات الأربعة الفرج عنهن في الدفعة الثانية من عملية تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل.



جاء ذلك بعد وصول مركبات الصليب الأحمر إلى ميدان فلسطين وسط مدينة غزة، حيث جرت عملية الأسيرات الإسرائيليات الأربعاء.



في المقابل، من المقرر الإفراج عن 200 أسير فلسطيني من سجون الاحتلال اليوم السبت.



ومن بين الأسرى الفلسطينيين الـ200 المقرر الإفراج عنهم 121 من المحكوم عليهم بمؤبدات و79 من ذوي الأحكام العالية.



وبدأت الاستعدادات في السجون الإسرائيلية للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين المشمولين في الدفعة الثانية من تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل.

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