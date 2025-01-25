كتائب القسام تسلم 4 أسيرات إسرائيليات للصليب الأحمر (فيديو)

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
سلمت كتائب
القسام، ظهر اليوم السبت، المجندات الإسرائيليات الأربعة الفرج عنهن في الدفعة
الثانية من عملية تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل.
جاء ذلك بعد
وصول مركبات الصليب الأحمر إلى ميدان فلسطين وسط مدينة غزة، حيث جرت عملية الأسيرات
الإسرائيليات الأربعاء.
في المقابل، من
المقرر الإفراج عن 200 أسير فلسطيني من سجون الاحتلال اليوم السبت.
ومن بين الأسرى
الفلسطينيين الـ200 المقرر الإفراج عنهم 121 من المحكوم عليهم بمؤبدات و79 من ذوي
الأحكام العالية.
وبدأت
الاستعدادات في السجون الإسرائيلية للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين المشمولين في
الدفعة الثانية من تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل.
MENAFN25012025000072011014ID1109128050
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.