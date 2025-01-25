'Operator': وكيل ذكاء اصطناعي لإنجاز المهام عبر الويب

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت اليوم شركة OpenAI عن إطلاق "Operator"، وهو وكيل ذكاء اصطناعي جديد يمكنه تصفح الإنترنت وتنفيذ المهام تلقائيًا باستخدام متصفحه الخاص.
ويستطيع "Operator" قراءة صفحات الويب والتفاعل معها من خلال الكتابة، والنقر، والتمرير. يعد هذا الإصدار جزءًا من عرض بحثي أولي، ويهدف إلى التطور استنادًا إلى تعليقات المستخدمين، بحسب المدونة البحثية لشركة OpenAI.
أداة لتنفيذ المهام الروتينية
ويهدف "Operator" إلى معالجة مجموعة متنوعة من المهام الروتينية المتكررة على المتصفح، مثل تعبئة النماذج، طلب البقالة، وحتى إنشاء الميمز.
وباستخدام نفس الأدوات والتفاعلات التي يستخدمها البشر يوميًا، يوفر "Operator" فرصة لتوفير الوقت والجهد، ويفتح آفاقًا جديدة للتفاعل بين المستخدمين والشركات.
إطلاق تدريجي
وفي هذه المرحلة الأولية، يتوفر "Operator" حصريًا لمستخدمي النسخة الاحترافية (Pro) في الولايات المتحدة على موقع chatgpt. الهدف من هذه المرحلة هو جمع تعليقات المستخدمين لتحسين الأداة بشكل مستمر. تخطط الشركة لتوسيع نطاق الخدمة لاحقًا لتشمل مستخدمي النسخ Plus، Team، وEnterprise، ودمج هذه الميزات داخل تطبيق ChatGPT.
كيف يعمل "Operator"؟
ويعتمد "Operator" على نموذج جديد يسمى Computer-Using Agent (CUA)، والذي يجمع بين إمكانيات الرؤية لدى GPT-4 وخوارزميات التعلم المعزز للتفاعل مع واجهات المستخدم الرسومية (GUI). يمكن لـ"Operator" أن يرى المحتوى من خلال لقطات الشاشة وأن يتفاعل معه باستخدام إجراءات مثل النقر والكتابة والتمرير.
ويمتلك الوكيل قدرة على التصحيح الذاتي عند مواجهة التحديات، وفي حالة تعثره، يعيد التحكم للمستخدم لضمان تجربة سلسة. ورغم أنه ما زال في مراحله الأولى، سجل "Operator" نتائج قياسية جديدة في معايير تقييم الأداء مثل WebArena وWebVoyager.
سهولة الاستخدام والتخصيص
ويمكن للمستخدمين البدء ببساطة بوصف المهمة التي يرغبون بتنفيذها، حيث يتولى "Operator" باقي المهمة. كما يمكنهم التدخل يدويًا في أي وقت، وخاصةً عند المهام التي تتطلب إدخال بيانات حساسة مثل تسجيل الدخول أو تفاصيل الدفع.
ويوفر "Operator" إمكانية تخصيص الإجراءات من خلال إضافة تعليمات مخصصة لمواقع معينة. يمكن أيضًا حفظ الأوامر المستخدمة بشكل متكرر للوصول السريع إليها، مثل إعادة طلب المواد الغذائية أو حجز التذاكر.
الشراكات والتطبيقات العملية
وتعاونت OpenAI مع شركات مثل DoorDash، Instacart، Uber، وغيرها لتلبية احتياجات العالم الواقعي. بالإضافة إلى ذلك، تعمل مع جهات حكومية مثل مدينة ستوكتون لتسهيل الوصول إلى الخدمات والبرامج العامة.
ويهدف "Operator" إلى تحويل الذكاء الاصطناعي من أداة خاملة إلى عنصر نشط في النظام الرقمي، ما يمكن المستخدمين من توفير الوقت وتحقيق تجربة أكثر كفاءة وابتكارًا.
لمزيد من التفاصيل حول الأبحاث والتطوير وراء "Operator"، يمكنكم زيارة المدونة البحثية لشركة OpenAI.
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