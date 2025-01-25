'Operator': وكيل ذكاء اصطناعي لإنجاز المهام عبر الويب

أعلنت اليوم شركة OpenAI عن إطلاق "Operator"، وهو وكيل ذكاء اصطناعي جديد يمكنه تصفح الإنترنت وتنفيذ المهام تلقائيًا باستخدام متصفحه الخاص.

ويستطيع "Operator" قراءة صفحات الويب والتفاعل معها من خلال الكتابة، والنقر، والتمرير. يعد هذا الإصدار جزءًا من عرض بحثي أولي، ويهدف إلى التطور استنادًا إلى تعليقات المستخدمين، بحسب المدونة البحثية لشركة OpenAI.



أداة لتنفيذ المهام الروتينية

ويهدف "Operator" إلى معالجة مجموعة متنوعة من المهام الروتينية المتكررة على المتصفح، مثل تعبئة النماذج، طلب البقالة، وحتى إنشاء الميمز.

وباستخدام نفس الأدوات والتفاعلات التي يستخدمها البشر يوميًا، يوفر "Operator" فرصة لتوفير الوقت والجهد، ويفتح آفاقًا جديدة للتفاعل بين المستخدمين والشركات.



إطلاق تدريجي

وفي هذه المرحلة الأولية، يتوفر "Operator" حصريًا لمستخدمي النسخة الاحترافية (Pro) في الولايات المتحدة على موقع chatgpt. الهدف من هذه المرحلة هو جمع تعليقات المستخدمين لتحسين الأداة بشكل مستمر. تخطط الشركة لتوسيع نطاق الخدمة لاحقًا لتشمل مستخدمي النسخ Plus، Team، وEnterprise، ودمج هذه الميزات داخل تطبيق ChatGPT.



كيف يعمل "Operator"؟

ويعتمد "Operator" على نموذج جديد يسمى Computer-Using Agent (CUA)، والذي يجمع بين إمكانيات الرؤية لدى GPT-4 وخوارزميات التعلم المعزز للتفاعل مع واجهات المستخدم الرسومية (GUI). يمكن لـ"Operator" أن يرى المحتوى من خلال لقطات الشاشة وأن يتفاعل معه باستخدام إجراءات مثل النقر والكتابة والتمرير.



ويمتلك الوكيل قدرة على التصحيح الذاتي عند مواجهة التحديات، وفي حالة تعثره، يعيد التحكم للمستخدم لضمان تجربة سلسة. ورغم أنه ما زال في مراحله الأولى، سجل "Operator" نتائج قياسية جديدة في معايير تقييم الأداء مثل WebArena وWebVoyager.



سهولة الاستخدام والتخصيص

ويمكن للمستخدمين البدء ببساطة بوصف المهمة التي يرغبون بتنفيذها، حيث يتولى "Operator" باقي المهمة. كما يمكنهم التدخل يدويًا في أي وقت، وخاصةً عند المهام التي تتطلب إدخال بيانات حساسة مثل تسجيل الدخول أو تفاصيل الدفع.



ويوفر "Operator" إمكانية تخصيص الإجراءات من خلال إضافة تعليمات مخصصة لمواقع معينة. يمكن أيضًا حفظ الأوامر المستخدمة بشكل متكرر للوصول السريع إليها، مثل إعادة طلب المواد الغذائية أو حجز التذاكر.



الشراكات والتطبيقات العملية

وتعاونت OpenAI مع شركات مثل DoorDash، Instacart، Uber، وغيرها لتلبية احتياجات العالم الواقعي. بالإضافة إلى ذلك، تعمل مع جهات حكومية مثل مدينة ستوكتون لتسهيل الوصول إلى الخدمات والبرامج العامة.



ويهدف "Operator" إلى تحويل الذكاء الاصطناعي من أداة خاملة إلى عنصر نشط في النظام الرقمي، ما يمكن المستخدمين من توفير الوقت وتحقيق تجربة أكثر كفاءة وابتكارًا.



لمزيد من التفاصيل حول الأبحاث والتطوير وراء "Operator"، يمكنكم زيارة المدونة البحثية لشركة OpenAI.