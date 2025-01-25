الأمن يبحث عن 4 أشخاص مفقودين في الغور الشمالي

الأمن يبحث عن 4 أشخاص مفقودين في الغور الشمالي
التاريخ
1/25/2025 4:21:17 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
علا عبد اللطيف
أكد مصدر أمني صباح اليوم السبت، مواصلة البحث في منطقة الكريمه بلواء الغور الشمالي بعد الإبلاغ عن فقدان أربعة أشخاص بأعمار مختلفة كانوا في تلك المنطقة.
وأضاف المصدر لـ"الغد"، أن الأجهزة الأمنية استخدمت جميع المعدات في البحث عنهم، لكن لم يتم العثور على أي دليل يقود إليهم حتى الآن.
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