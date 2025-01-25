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الأمن يبحث عن 4 أشخاص مفقودين في الغور الشمالي

1/25/2025 4:21:17 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
علا عبد اللطيف


أكد مصدر أمني صباح اليوم السبت، مواصلة البحث في منطقة الكريمه بلواء الغور الشمالي بعد الإبلاغ عن فقدان أربعة أشخاص بأعمار مختلفة كانوا في تلك المنطقة.
وأضاف المصدر لـ"الغد"، أن الأجهزة الأمنية استخدمت جميع المعدات في البحث عنهم، لكن لم يتم العثور على أي دليل يقود إليهم حتى الآن.

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