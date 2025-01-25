دبي باركس™ آند ريزورتس تكشف عن أول مهرجان للمأكولات في ريفرلاند™ دبي

(MENAFN
- Current Global) دبي، الإمارات العربية المتحدة - 22 يناير 2025: أعلنت دبي باركس™ آند ريزورتس، المدينة الترفيهية الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، عن إطلاقها مهرجان ريفرلاند™ دبي للمأكولات للمرة الأولى، والذي سينعقد بدايةً من يوم الجمعة 24 يناير الجاري، حيث سيكون الضيوف مدعوين خلاله لاستكشاف عالمٍ من النكهات المميزة والتلذذ بتشكيلةٍ متنوعة من المأكولات والأطباق الشهية، كل ذلك من خلال تذكرة الدخول فقط.
وسيوفر المهرجان الذي يزخر بأكثر من 24 من منافذ المأكولات ونحو 100 طبقًا مختلفاً، تجربة تناسب جميع الأذواق، إذ يمكن للضيوف بدء رحلتهم في مقهى "تي-ركس كافيه T-Rex Adventure Café" الذي تجتمع فيه النكهات المميزة بالأجواء المستوحاة من عصور ما قبل التاريخ، والمرور بمطعم "فيفا ريستورانت" الإيطالي أو الاستمتاع بألذ المشاوي في مطعم الماشوه. وللحصول على جرعة من النشاط، فإن مقهى "اسبريسو ريفرلاند كافيه Espresso Riverland Café" هو الخيار الأنسب لتناول المشروبات المفضلة من القهوة، إلى جانب إمكانية الحصول على شريحة بيتزا طازجة من مطعم "آرتيزان كرست بيتزا.
وتتضمن قائمة الخيارات المتنوعة، شطائر البرغر الشهية من مطعم "فليب ن برجر Flip n’ Burger"، والمأكولات الهندية الأصيلة في "يلا بومباي Yalla Bombay"، وغيرها من الخيارات الأخرى المتنوعة، فيما سيكون عشاق الحلويات على موعد مع تجارب رائعة بالحصول على حلوى غزل البنات من "فلافي ديلايتس"، حيث تقدم كل وجهة تشكيلةً من المأكولات العالمية التي تشمل المطبخ المكسيكي والأمريكي والهندي والإيطالي وغيرها.
ولن تقتصر متعة المهرجان على المأكولات فحسب، بل سيزخر بباقة من التجارب الترفيهية التي تشمل فقرات الغناء والـ"ديه جيه" الحية التي ستجعل الضيوف يتراقصون على أنغامها المميزة، إلى جانب المواكب الاستعراضية بأجوائها الحماسية وألوانها النابضة. وسيتمكن الضيوف خلال عطلة نهاية الأسبوع، من مشاهدة العروض الحية التي تؤديها الفرق اللاتينية والعربية وفرقة موسيقى البوب، لتضفي مزيجا من التجارب الموسيقية الفريدة والمتنوعة إلى الأجواء الرائعة للمهرجان.
كما يمكن للضيوف استكشاف العديد من النكهات والمأكولات المميزة في عربات الطعام المنتشرة في أرجاء ريفرلاند™ دبي، والتي تقدم العديد من الأصناف التي تتضمن الدوناتس اللذيذة والعصائر المنعشة ورقائق التشات والشاي وشطائر الهوت دوغ والشاورما والتاكوز والذرة المشوية، حيث يقدم المهرجان لضيوفه تشكيلةً متنوعة من الوجبات الخفيفة السريعة أو الأطباق الشهية، ليتيح لهم تجربةً لا مثيل لها.
وسيكون ضيوف ريفرلاند™ دبي مدعوين لاستكشاف الكثير من التجارب المميزة التي يمكن الاستمتاع بها أثناء تذوقهم للأطباق الشهية في المهرجان، إذ يمكنهم استكشاف الشوارع والممرات الآسرة في الوجهة، والتقاط الصور التذكارية الخالدة والاستمتاع بالأجواء النابضة بالحياة. كما يزخر المتنزه بالعديد من التجارب الترفيهية الفريدة والعروض الشيقة، بما فيها الموسيقى الحية وعروض الدي جيه، إلى جانب المواكب الحماسية التي تُضفي لمسات مليئة بالألوان البراقة والأجواء الحيوية في الوجهة.
وتعود مواكب الديناصورات الفريدة من نوعها لتأخذ الضيوف في رحلةٍ إلى العصور الغابرة، حيث ستجوب الديناصورات العملاقة أرجاء المهرجان، لتبهر الأطفال والكبار على حد سواء. كما توفر فعاليات اللقاء والترحيب مع الديناصورات فرصةً فريدة للضيوف للتفاعل مع هذه الكائنات المدهشة، لتتيح الوجهة لروّادها لحظات عائلية لا تُنسى. كما ستتاح للصغار خلال عطلات نهاية الأسبوع، فرصة المشاركة في فعالية الرسم على الوجه وأنشطة الفنون والحرف اليدوية، ليحظوا فيها بأوقاتٍ ملؤها المتعة والترفيه.
وسيتألق المهرجان بعروض الليزر الصديقة للبيئة يومياً بعد غروب الشمس في تمام الساعة 7:30 مساءً و8:20 مساءً و9:30 مساءً، بالإضافة إلى عرضٍ مذهل للألعاب النارية أيام السبت من كل أسبوع في تمام الساعة 9:30 مساءً.
تبدأ أسعار تذاكر هذه التجربة من 50 درهمًا فقط، وتشمل خمس قسائم للمأكولات والمشروبات مع إمكانية الدخول إلى ريفرلاند™ دبي. ويمكن للراغبين في المزيد من التشويق، اختيار باقة الـ100 درهم التي توفر 12 قسيمة بالإضافة إلى الدخول للوجهة، كما يمكن لحاملي تذاكر الدخول السنوية الاستمتاع بعرض حصري مقابل 50 درهماً، متضمناً 6 قسائم. كما يمكن للضيوف الموجودين في المدينة الترفيهية أو حاملي تذاكر الدخول السنوية الاستمتاع بهذا المهرجان من خلال باقات مميزة مقابل 50 درهماً تتيح 6 قسائم يمكن إنفاقها للتلذذ بأشهى المأكولات والحلويات. ولمزيد من الحماس والتشويق، تتيح الوجهة فرصة مقابل كل تذكرة لتجربة "عجلة الحظ"، لفرصة الفوز بالمزيد من القسائم المميزة.
هذا وسيكون مهرجان مهرجان ريفرلاند™ دبي للمأكولات، الوجهة المفضلة للذواقة لتجربة العديد من الأصناف، بدايةً من رقاق التاكوز المقرمشة ومشروبات السلاش وحتى قطع البيتزا اللذيذة.
للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الالكتروني أو الاتصال بالرقم 800-AMAZING (2629464).
MENAFN25012025007218016855ID1109127897