(MENAFN
- EmailWire) Singapore – (ARAB NEWSWIRE)
يعد فريق أكاديمية الثروة فريقًا متخصصًا يقوده النابغة في مجال الاستثمار، نولان ستيرلينغ، ويعمل أعضاؤه تحت شعار "خلق الثروات، نقل القيمة، ورد الجميل للمجتمع"، حيث يلتزمون بتقديم خدمات إدارة الثروات والتعليم الاستثماري المتخصص للعملاء. وفي الوقت الذي يسعون فيه لتحقيق الأداء المتميز، لا يغفل الفريق عن مسؤولياته الاجتماعية، حيث يشارك بشكل فعال في مختلف الأنشطة الخيرية والإنسانية، ويجسدون من خلال أعمالهم التزام الشركة بمسؤوليتها الاجتماعية.
في الآونة الأخيرة، تعرضت منطقة لوس أنجلوس لحرائق غابات مدمرة، أسفرت عن أضرار هائلة وألحقّت العديد من الأسر في حالة من التشرد، مما أسفر عن خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات. وفي مواجهة هذه الكارثة، تحرك فريق أكاديمية الثروة بسرعة ليظهر التزامه العميق بالمسؤولية الاجتماعية وروح التضامن.
قام أعضاء الفريق بتنظيم حملة تبرعات بشكل طوعي لدعم المتضررين من الكارثة، حيث عملوا جاهدين على جمع الأموال لتقديم المساعدة للمجتمعات المتضررة. وكان لديهم الوعي الكامل بأن عملية إعادة البناء ستكون طويلة وصعبة، وأن المتضررين بحاجة ماسة إلى الأموال لإصلاح المنازل المحترقة، وشراء المستلزمات الأساسية، واستعادة الحياة الطبيعية. تم توجيه التبرعات مباشرة لدعم منظمات خيرية مرموقة مثل الصليب الأحمر الأمريكي، وصندوق إدارة إطفاء الحرائق في لوس أنجلوس، حيث تلعب هذه المنظمات دورًا محوريًا في عمليات الإغاثة والتعافي، مما يضمن أن يتم استخدام التبرعات بشكل دقيق وفعّال في مساعدة المتضررين.
إلى جانب المساعدة المالية، استغل فريق أكاديمية الثروة شبكته الواسعة من العلاقات العالمية لتنظيم فرق من المتطوعين المتخصصين لتقديم خدمات الاستشارات النفسية للمتضررين. فقد تسببت الحرائق في صدمات نفسية كبيرة للمجتمع المحلي، حيث فقد العديد من الأشخاص منازلهم وأحبابهم، مما أثر بشكل عميق على صحتهم النفسية. وعمل المتطوعون من الاستشاريين النفسيين على الاستماع بعناية لمشاعر المتضررين، واستخدام تقنيات علاجية متخصصة لمساعدتهم في التخفيف من الضغوط النفسية، وإرشادهم نحو التعامل الإيجابي مع تحديات إعادة بناء حياتهم، مشعلين بذلك أملًا جديدًا في قلوبهم.
لقد لاقت أعمال فريق أكاديمية الثروة إشادة واسعة من مختلف فئات المجتمع. إذ لم تقتصر مساعدتهم على تقديم الدعم المادي، بل كانت أيضًا مصدرًا للدفء الاجتماعي والإنساني. وفي المستقبل، سيواصل الفريق التزامه بالأنشطة الخيرية، ويشارك في المزيد من المبادرات التي تهدف إلى خدمة المجتمع، مظهرًا بذلك استمرارية التزامه بالمسؤولية الاجتماعية.
Fortune Academy Fund
: Sterling Nolan
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