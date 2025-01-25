الكشف عن تقنيات رائدة لعلاج أمراض العيون السكرية في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2025

(MENAFN
- Shamalcomms) ستعرض عيادة ريتينا لندن أحدث الابتكارات في تشخيص
ومراقبة وعلاج أمراض العيون السكرية في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2025، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي.
يسلط الحدث الضوء على المحاكاة الغامرة "رؤية ما هو أبعد من المألوف وإصلاح الأضرار"، بقيادة طبيب العيون وجراح الشبكية والجسم الزجاجي الشهير عالميًا، البروفيسور باولو إدواردو ستانجا، مؤسس ورئيس قسم الطب في عيادة ريتينا لندن.
ستقام المحاكاة في مسرح المحاكاة الجراحية المتطور التابع لجمعية صناعات التكنولوجيا الصحية البريطانية ((ABHI يوم الثلاثاء 28 يناير 2025، من الساعة 3:00 إلى 4:00 مساءً.
خلال الجلسة، سيقدم البروفيسور ستانجا تقنيات التصوير المتقدمة وسيجري عرضًا عمليًا لجراحة استئصال الزجاجية للشبكية باستخدام عيون وهمية. كما سيستكشف أحدث التقنيات التشخيصية والليزر والجراحة للتشخيص الدقيق وعلاج وإدارة أعراض أمراض العيون السكرية مثل: إعتام عدسة العين واعتلال الشبكية السكري واعتلال البقعة السكري.
تتضمن الابتكارات المميزة ما يلي:
• التصوير فائق الاتساع متعدد الأطوال الموجية مع المسح الضوئي البصري الموجه
• تصوير الأوعية الدموية غير الجراحي فائق الاتساع بمسح واحد
• الذكاء الاصطناعي للتشخيص المبكر والمراقبة الموضوعية
• جراحة استئصال الزجاجية الموجهة بتقنية ثلاثية الأبعاد
• العلاج بالليزر غير المباشر
وبهذه المناسبة علق البروفيسور ستانجا على الحاجة الملحة لمعالجة مرض العين السكري في المنطقة قائلاً:
"في جميع أنحاء الشرق الأوسط، ينتشر اعتلال الشبكية السكري بشكل كبير بسبب ارتفاع معدلات الإصابة بمرض السكري. يعيش أكثر من 43 مليون شخص حاليًا مع مرض السكري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتشير التوقعات إلى أن هذا العدد قد يرتفع إلى 135 مليونًا بحلول عام 2045. هذا العبء المتزايد من المضاعفات السكرية يجعل التشخيص والعلاج المتقدم أمرًا بالغ الأهمية، وأنا متحمس بشدة لعرض هذه التقنيات المتطورة وإجراء جراحة علاجية مباشرة لإثبات إمكاناتها لتحسين نتائج المرضى".
هذا ويؤثر اعتلال الشبكية السكري على ما يقرب من ثلث الأفراد المصابين بالسكري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتشير بعض الدراسات إلى أن ما يصل إلى 30% من مرضى السكري في بعض البلدان يتأثرون بهذا المرض، وتشمل العوامل المساهمة ضعف التحكم في نسبة السكر في الدم، وطول مدة المرض، والوعي المحدود بأهمية فحص العين، والتأخر في الحصول على الرعاية.
عيادة ريتينا لندن هي منشأة مخصصة للعناية بالعيون في منطقة هارلي ستريت الطبية، وتقدم تقنيات تشخيصية وعلاجية متقدمة، وغرفة عمليات في الموقع، ومركز للتجارب السريرية.
ومع أكثر من 30 عامًا من الخبرة، كرس البروفيسور ستانجا حياته المهنية لإحداث ثورة في رعاية العيون من خلال الابتكار والعلاجات الشخصية. تعمل العيادة على سد الفجوة بين البحث والممارسة السريرية، مما يوفر وصولاً أسرع إلى العلاجات الرائدة، بما في ذلك المشاركة في التجارب السريرية.
انضم إلى البروفيسور ستانجا في جناح ABHI بالمملكة المتحدة يوم الثلاثاء 28 يناير 2025، من الساعة 3:00 إلى 4:00 مساءً. مسرح محاكاة الجراحة ABHI برعاية شركة Surgery International، مركز أخبار الجراحة الرائد.
لمزيد من المعلومات، قم بزيارة عيادة ريتينا لندن في لندن أو تواصل على:
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