شهداء وجرحى وهدم وإحراق منازل في عدوان الاحتلال المتواصل على جنين لليوم الخامس

MENAFN - Palestine News ) جنين /PNN- يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم الخامس على التوالي مخلفا، 14 شهيدا وعشرات الإصابات، وتمدير وهدم وحرق عدد من منازل المواطنين، وتدمير للبنية التحتية فيها.

وشهدت عدة قرى وبلدات في محافظة جنين، اقتحامات ومحاصرة لمنازل واعتقالات منها: السيلة الحارثية غرب جنين، وميثلون وقباطية جنوباً، حيث شهدت الأخيرة قصفا إسرائيليا من طائرة مسيرة لمركبة أدت إلى استشهاد شابين.

ودمرت جرافات الاحتلال مدخل بلدتي اليامون والسيلة الحارثية غربا، إضافة لتجريف شارع يافا الواصل بين مدينة جنين وقراها الغربية.

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة طالت عددا من المواطنين من أحياء ومنازل في مخيم جنين، كما داهمت منزل المعتقل زكريا الزبيدي واحتجزت زوجته وأطفاله، واقتحمت منزلي شقيقيه يحيى وجبريل في منطقة الجابربات وخربت محتوياتهما.

وقالت مراسلتنا، إن جرافات الاحتلال دمرت وأحرقت عددا من منازل المواطنين في المنطقة الجنوبية الغربية من المخيم، لتوسيع المنطقة وصولا لحاراته.

وفي حيي الزهرة والجابريات، أجبر الاحتلال المواطنين على إخلاء منازلهم، وعدم السماح لهم بالعودة لها قبل شهر من تاريخه، فيما واصلت طائرات مسيرة تحليقها في سماء المخيم وأعلنت حظر التجول فيه.

ويواصل جيش الاحتلال دفع تعزيزات عسكرية الى داخل مدينة جنين ومداخل المخيم، في الوقت الذي أصدرت فيه مديرية الصحة تعميما، للمرضى ممن يحصلون على الأدوية من مقرها في جنين، بضرورة التوجه الى مراكز المديرية في بلدات المحافظة، وذلك بسبب استمرار اقتحام المدينة وصعوبة الحركة والتنقل.