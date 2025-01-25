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الاحتلال يواصل تشديد إجراءاته على الحواجز العسكرية بمحيط نابلس

1/25/2025 2:05:40 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس /PNN- تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، تشديد إجراءاتها على الحواجز العسكرية المحيطة بمدينة نابلس.

وذكر مراسلنا، بأن قوات الاحتلال، عرقلت حركة المواطنين اليوم السبت، ووضعت المزيد من البوابات الحديدية على مداخل القرى والبلدات، وأغلقت طرقا فرعية بالسواتر الترابية.

وأفاد بأن هذه الإجراءات تسببت بفرض حصار على المدينة، وأعاقت وصول آلاف المواطنين إلى منازلهم ووجهتهم.

يذكر أن قوات الاحتلال أقامت 10 حواجز عسكرية دائمة حول نابلس، ونصبت 36 بوابة حديدية، على مداخلها والقرى المحيطة بها، وأغلقت أكثر من 47 موقعا بالسواتر الترابية.

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