مستعمر يرعى أغنامه بين مساكن المواطنين غرب أريحا

(MENAFN
- Palestine News Network
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أريحا /PNN- رعى مستعمر، اليوم السبت، أغنامه بين مساكن المواطنين في قرية عرب المليحات شمال غرب مدينة أريحا.
وأوضح أمين سر "فتح" في قرية عرب المليحات سليمان مليحات لـ"وفا"، أن أحد المستعمرين من البؤر الرعوية الاستعمارية في المعرجات قام برعي أغنامه بين مساكن المواطنين في القرية، للتضييق عليهم.
ويأتي هذا الاعتداء كجزء من سلسلة هجمات تهدف إلى تهجير المواطنين، والاستيلاء على مساكنهم وممتلكاتهم
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