مستعمر يرعى أغنامه بين مساكن المواطنين غرب أريحا

MENAFN - Palestine News ) أريحا /PNN- رعى مستعمر، اليوم السبت، أغنامه بين مساكن المواطنين في قرية عرب المليحات شمال غرب مدينة أريحا.

وأوضح أمين سر "فتح" في قرية عرب المليحات سليمان مليحات لـ"وفا"، أن أحد المستعمرين من البؤر الرعوية الاستعمارية في المعرجات قام برعي أغنامه بين مساكن المواطنين في القرية، للتضييق عليهم.

ويأتي هذا الاعتداء كجزء من سلسلة هجمات تهدف إلى تهجير المواطنين، والاستيلاء على مساكنهم وممتلكاتهم