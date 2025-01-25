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الاحتلال يقتحم بيت فجار جنوب بيت لحم

1/25/2025 2:05:38 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

وأفادت مراسلتنا، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وتمركزت في عدة أحياء فيها، واقتحمت عدة منازل، تعود للمواطنين: جبرين محمد ديرية، وإبراهيم عبد ربه ديرية، وطاهر صابر موسى ديرية، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

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