الاحتلال يقتحم بيت فجار جنوب بيت لحم
التاريخ
1/25/2025 2:05:38 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت لحم/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.
وأفادت مراسلتنا، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وتمركزت في عدة أحياء فيها، واقتحمت عدة منازل، تعود للمواطنين: جبرين محمد ديرية، وإبراهيم عبد ربه ديرية، وطاهر صابر موسى ديرية، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
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