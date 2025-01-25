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كشف النقاب عن مخطط سري لميلانيا ترامب

1/25/2025 2:05:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تخطط لتغيير أسلوب حياتها في البيت الأبيض بشكل كامل خلال الولاية الرئاسية الثانية لزوجها.


وأفادت الصحيفة بأن ميلانيا تأخذ معها إلى البيت الأبيض طاقم تصوير كاملا، وهو ما لم تفعله أي سيدة أولى من قبل، وذلك لتصوير فيلم وثائقي عن حياتها.


ووفقا للصحيفة، فإنه سيتم عرض هذا الفيلم على منصة "أمازون برايم" الأمريكية للبث المباشر، التي يملكها جيف بيزوس، الذي حضر حفل تنصيب ترامب.


وذكرت "ديلي ميل" أن المنصة دفعت مبلغا مذهلا قدره 40 مليون دولار للحصول على حقوق الفيلم، مع الإشارة إلى أن الجزء الأكبر من هذا المبلغ سيذهب إلى جيب ميلانيا نفسها، حيث إنها تعمل كمنتجة للفيلم.


كما تخطط السيدة الأولى هذه المرة للانتقال إلى البيت الأبيض بشكل كامل، خلافا لبعض التوقعات، وعلى عكس الفترة الرئاسية السابقة لترامب، عندما فضلت عدم العيش مع زوجها، مما أثار ردود فعل واسعة من الجمهور.


وخلال الولاية الرئاسية الأولى لزوجها، لم تسرع ميلانيا بالانتقال إلى البيت الأبيض، وفضلت البقاء في نيويورك حتى نهاية العام الدراسي لابنها بارون.

وكانت مصادر من شبكة "سي إن إن" قد أشارت في وقت سابق إلى أن ميلانيا ترامب، كما حدث في الفترة الرئاسية الأولى لزوجها، تنوي الحفاظ على درجة كبيرة من الاستقلالية في أداء واجباتها.

ومن بين أولى قراراتها رفض حضور اللقاء الرمزي التقليدي مع السيدة الأولى السابقة جيل بايدن في البيت الأبيض بعد فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية.

RT

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