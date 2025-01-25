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تقديرات في إسرائيل بالإفراج عن الأسيرات بغزة خلال ساعات

1/25/2025 2:05:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن التقديرات في إسرائيل تفيد بأن عملية الإفراج عن الأسيرات الأربعة من قطاع غزة ستبدأ خلال ساعات قليلة.

ويُنتظر أن تتم اليوم السبت عملية تبادل الدفعة الثانية من الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، كما تبدأ عودة النازحين إلى ديارهم في شمالي قطاع غزة.

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