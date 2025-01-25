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شهداء وجرحى في عدوان الاحتلال المتواصل على جنين لليوم الخامس

1/25/2025 2:05:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم الخامس على التوالي، مخلفًا 14 شهيدًا وعشرات الإصابات، إلى جانب تدمير وهدم وإحراق عدد من منازل الفلسطينيين، وتدمير البنية التحتية فيها.
وشهدت عدة قرى وبلدات في محافظة جنين اقتحامات ومحاصرة لمنازل واعتقالات، منها: السيلة الحارثية غرب جنين، وميثلون وقباطية جنوبًا، حيث شهدت الأخيرة قصفًا إسرائيليًا من طائرة مسيرة استهدف مركبة وأدى إلى استشهاد شابين.
ودمرت جرافات الاحتلال مدخل بلدتي اليامون والسيلة الحارثية غربًا، إضافة إلى تجريف شارع يافا الواصل بين مدينة جنين وقراها الغربية.
وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة طالت عددًا من الفلسطينيين من أحياء ومنازل في مخيم جنين. كما داهمت منزل المعتقل زكريا الزبيدي واحتجزت زوجته وأطفاله، واقتحمت منزلي شقيقيه يحيى وجبريل في منطقة الجابريات وخربت محتوياتهما.
وقالت مراسلتنا إن جرافات الاحتلال دمرت وأحرقت عددًا من منازل الفلسطينيين في المنطقة الجنوبية الغربية من المخيم، لتوسيع المنطقة وصولًا إلى حاراته.
وفي حيي الزهرة والجابريات، أجبر الاحتلال الفلسطينيين على إخلاء منازلهم وعدم السماح لهم بالعودة إليها قبل شهر من تاريخه، فيما واصلت طائرات مسيرة تحليقها في سماء المخيم، وأعلنت حظر التجول فيه.
ويواصل جيش الاحتلال دفع تعزيزات عسكرية إلى داخل مدينة جنين ومداخل المخيم، في الوقت الذي أصدرت فيه مديرية الصحة تعميمًا للمرضى الذين يحصلون على الأدوية من مقرها في جنين بضرورة التوجه إلى مراكز المديرية في بلدات المحافظة، بسبب استمرار اقتحام المدينة وصعوبة الحركة والتنقل.
وفا


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